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Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€592,812
;
7
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном на крыше, зоной барбекю, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, детской площадкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (газовая варочная панель, встроенная посудомоечная машина, холодильник/морозильник, вытяжка)
  • Мраморные столешницы
  • Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, остановками общественного транспорта и автомагистралями, в 25 минутах от международного аэропорта.

  • Дубай Марина - 8 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€592,812
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Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Q Gardens Lofts – многоквартирный комплекс премиум-класса, который разместится на территории Jumeirah Village Circle (JVC), одного из популярнейших семейных сообществ Дубая с развитой инфраструктурой. ЖК от компании AYS Developments будет включать элегантные студии и апартаменты с 1–4 спальнями. Минималистичный дизайн проекта органично сочетается с исключительными удобствами, которые будут доступны резидентам. Инфраструктура проекта включает кинотеатр, тренажерный зал с современным оборудованием и игровую комнату для детей. На крыше комплекса будет размещен пейзажный бассейн с регулируемой температурой воды и зона отдыха в окружении декоративных растений. Кроме того, на открытой площадке Q Gardens Lofts располагается ландшафтный сад, прогулочные дорожки, зона для барбекю, а также детская площадка и бассейн. Q Gardens Lofts предлагает коллекцию студий и апартаментов с премиальной отделкой и бытовой техникой от известных мировых брендов. Площадь резиденций варьируется от 36 до 443 м2. Интерьеры выдержаны в нейтральной цветовой палитре, апартаменты оборудованы стильной и функциональной мебелью, а также продуманной системой освещения. Панорамные окна, из которых открываются великолепные виды на район JVC, обеспечивают комнаты хорошим естественным светом. Каждый объект оснащен системой «умный дом», позволяющей управлять температурой воздуха в помещении, мультимедиаустройствами и другими важными функциями в квартире посредством мобильного приложения. Расположение: Комплекс расположится в квартале District 13, инфраструктура которого включает все социально значимые объекты, необходимые семьям с детьми. Здесь открыты хорошо зарекомендовавшие себя детские сады, школы с высоким рейтингом, медицинские учреждения и торговые центры. Неподалеку можно найти популярные супермаркеты West Zone Fresh Supermarket, Al Madina Market JVC, а также Spinneys и Choithrams с широким ассортиментом качественных товаров и возможностью оформить доставку на дом. Благодаря удобному расположению JVC рядом с крупными транспортными развязками Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road владельцы студий и апартаментов в Q Gardens Lofts получат быстрый доступ к знаменитым дубайским достопримечательностям, торговым центрам, ресторанам, отелям и развлекательным заведениям. Так, доехать до центрального района Downtown Dubai и популярного курортного сообщества Dubai Marina они смогут менее чем за полчаса. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Lamaa (Madinat Jumeirah Living)
Жилой комплекс Lamaa (Madinat Jumeirah Living)
Дубай, ОАЭ
от
€2,22 млн
Площадь 260 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Комфортабельная квартира в новом премиальном жилом комплексе Lamaa от одного из крупнейших застройщиков эмирата компании Meraas. Особенности квартиры: открытая планировка помещений, просторные террасы, выходящие во внутренний двор, и панорамные окна во всю стену с живописным видом на окрестности MJL и Burj Al Arab. На территории комплекса Lamaa созданы все условия для комфортной жизни резидентов, включая следующие удобства: открытые общественные пространства для максимального релакса, тренажерные залы, детские игровые площадки, бассейн с зоной отдыха, уютный вестибюль с общественной гостиной, терраса на крыше с зоной для барбекю. Проживание в Lamaa – уникальная возможность пользоваться обустроенной инфраструктурой района. Неподалеку расположились продовольственные магазины, медицинские учреждения, детские сады, банки и другие социальные объекты. Также в нескольких минутах находятся и различные достопримечательности, среди которых аквапарки, пляжи, спортивные клубы. Покупатели недвижимости в ЖК MJL Lamaa на стадии строительства могут воспользоваться удобной схемой выплат: 20 % - бронирование 10 % - сентябрь 2023 10 % - март 2024 10 % - декабрь 2024 50 % - по завершении в декабре 2025 Позвоните или напишите нам, подберем для Вас самый лучший объект по выгодной цене!
Жилой комплекс Muraba Residences
Жилой комплекс Muraba Residences
Дубай, ОАЭ
от
€2,33 млн
Площадь 181 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты прибрежном жилом комплексе премиум класса Muraba Residences на острове Palm Jumeirah. Апартаменты включают просторные оборудованные кухни и ванные комнаты, а также панорамные окна с видом на Арабский залив и горизонт современного Дубая Удобства жилого комплекса: благоустроенный пляж в 20 метрах, пейзажный бассейн с видом на Арабский залив, крытый тренажерный зал с современным оборудованием; бассейн Vitality, паровая баня, крытая парковка, консьерж сервис. Проект Muraba Residences отличается близким расположением к достопримечательностям и основным объектам инфраструктуры: - Dubai Mall в 30 минутах езды на автомобиле; - The Walk JBR – в 25 минутах; - Burj Al Arab – в 25 минутах; - Ibn Battuta Mall – в 25 минутах; - Mall of Emirates – в 25 минутах. Средняя окупаемость составляет 5,55% годовых. План оплаты: 10 % - бронирование 90 % - в течение 30 дней после бронирования Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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