Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Imtiaz Cove Edition 6

Cove Edition 6 by Imtiaz Developments — Jumeirah Village Circle, Дубай.
Подпись резиденций для современной городской жизни.
Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Freehold | Завершение: Q4 2027.
Обзор проекта:
Cove Edition 6 - это последний запуск в успешной серии Cove от Imtiaz Developments, расположенной в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых быстрорастущих и наиболее связанных сообществ Дубая.
Разработанный с современной архитектурой, премиальными материалами и технологией умного дома, Cove Edition 6 обеспечивает сложный жилой опыт для конечных пользователей и инвесторов. Каждый блок предлагает повышенную отделку, оптимизированные макеты и доступ к удобствам в курортном стиле в безопасной, семейной среде.
Цены начинаются с:
Студия ~ 37 м2 от 162 000 €
1 спальня ~ 67 м2 от 232.000 €
🟨 2 спальни ~ 120 м2 от 345.000 €
Гибкий платежный план: 20/40/40
Ожидаемое завершение: Q4 2027
Сильный потенциал рентабельности инвестиций: 7%-9% на рынке аренды JVC.
Особенности блока:
Полностью меблированные дома с дизайнерскими интерьерами.
Открытая концепция кухни со встроенной техникой.
Окна от пола до потолка для естественного освещения.
Просторные балконы и панорамный вид на сообщество.
Прогулочные шкафы (1BR & 2BR) и сантехника премиум-класса.
Умные домашние готовые системы.
Общественные удобства:
Бассейн в курортном стиле с солнечной палубой.
Полностью оборудованный спортзал и йога-зона.
Жилой зал, игровая комната и зоны совместной работы.
Детская игровая площадка.
В стиле кафе с консьержем.
24/7 безопасность, крытые парковки и контроль доступа.
Расположение: Jumeirah Village Circle (JVC)
5 минут до Circle Mall
15 минут до Dubai Marina & Mall of the Emirates
20 минут до центра Дубая и Business Bay
Быстрый доступ к Al Khail Road & Hessa Street
В окружении школ, супермаркетов и зеленых парков
Идеально для:
Инвесторы ищут высокий спрос на аренду и низкую точку входа.
Молодые специалисты, ищущие стиль жизни + месторасположение.
Конечные пользователи, ищущие высококачественную жизнь по доступной цене.
Международные покупатели выходят на рынок Дубая с гибкими вариантами оплаты.