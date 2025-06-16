  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Imtiaz Cove Edition 6

Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Imtiaz Cove Edition 6

Дубай, ОАЭ
от
$189,438
BTC
2.2533274
ETH
118.1065238
USDT
187 294.4253024
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26773
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Cove Edition 6 by Imtiaz Developments — Jumeirah Village Circle, Дубай.

Подпись резиденций для современной городской жизни.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Freehold | Завершение: Q4 2027.

Обзор проекта:

Cove Edition 6 - это последний запуск в успешной серии Cove от Imtiaz Developments, расположенной в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых быстрорастущих и наиболее связанных сообществ Дубая.

Разработанный с современной архитектурой, премиальными материалами и технологией умного дома, Cove Edition 6 обеспечивает сложный жилой опыт для конечных пользователей и инвесторов. Каждый блок предлагает повышенную отделку, оптимизированные макеты и доступ к удобствам в курортном стиле в безопасной, семейной среде.

Цены начинаются с:

  • Студия ~ 37 м2 от 162 000 €

  • 1 спальня ~ 67 м2 от 232.000 €

  • 🟨 2 спальни ~ 120 м2 от 345.000 €

Гибкий платежный план: 20/40/40
Ожидаемое завершение: Q4 2027
Сильный потенциал рентабельности инвестиций: 7%-9% на рынке аренды JVC.

Особенности блока:

  • Полностью меблированные дома с дизайнерскими интерьерами.

  • Открытая концепция кухни со встроенной техникой.

  • Окна от пола до потолка для естественного освещения.

  • Просторные балконы и панорамный вид на сообщество.

  • Прогулочные шкафы (1BR & 2BR) и сантехника премиум-класса.

  • Умные домашние готовые системы.

Общественные удобства:

  • Бассейн в курортном стиле с солнечной палубой.

  • Полностью оборудованный спортзал и йога-зона.

  • Жилой зал, игровая комната и зоны совместной работы.

  • Детская игровая площадка.

  • В стиле кафе с консьержем.

  • 24/7 безопасность, крытые парковки и контроль доступа.

Расположение: Jumeirah Village Circle (JVC)

  • 5 минут до Circle Mall

  • 15 минут до Dubai Marina & Mall of the Emirates

  • 20 минут до центра Дубая и Business Bay

  • Быстрый доступ к Al Khail Road & Hessa Street

  • В окружении школ, супермаркетов и зеленых парков

Идеально для:

  • Инвесторы ищут высокий спрос на аренду и низкую точку входа.

  • Молодые специалисты, ищущие стиль жизни + месторасположение.

  • Конечные пользователи, ищущие высококачественную жизнь по доступной цене.

  • Международные покупатели выходят на рынок Дубая с гибкими вариантами оплаты.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Odessa с бассейном, теннисными кортами и зонами отдыха в 5 минутах от парка, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$282,957
Многоквартирный жилой дом Seaside Prestige One
Deira, ОАЭ
от
$443,413
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$289,770
Жилой комплекс Park Lane
Дубай, ОАЭ
от
$383,562
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$6,23 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Imtiaz Cove Edition 6
Дубай, ОАЭ
от
$189,438
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Premium Premium
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Магистр урбанистической архитектуры и естественной гармонииОт шикарных однокомнатных апартаментов до роскошных трехкомнатных дуплексов, каждая резиденция воплощает симфонию изысканности и современной жизни. Здесь панорамные окна не только обрамляют безмятежную лагуну, но и приносят яркую ост…
Агентство
PSI Real Estate LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Skyscape Aura
Жилой комплекс Skyscape Aura
Дубай, ОАЭ
от
$469,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyscape Aura в районе Bukadra! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для отдыха и развлечений! Потрясающий панорамный вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: охрана и система видеонаблю…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Резиденция AYKON CITY
Резиденция AYKON CITY
Дубай, ОАЭ
от
$401,521
AYKON CITY – THE EAST TOWERS Живите в самом престижном районе Дубая. Станьте соседями с Бурдж-Халифой и Дубайскими фонтанами; Dubai Canal, City Walk, Boxpark и множеством мировых брендов класса люкс. АЙКОН Сити состоит из резиденций, гостиничных номеров, гостиничных апартаментов …
Агентство
Address Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации