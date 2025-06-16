Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Imtiaz Cove Edition 6

Cove Edition 6 by Imtiaz Developments — Jumeirah Village Circle, Дубай.

Подпись резиденций для современной городской жизни.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Freehold | Завершение: Q4 2027.

Обзор проекта:

Cove Edition 6 - это последний запуск в успешной серии Cove от Imtiaz Developments, расположенной в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых быстрорастущих и наиболее связанных сообществ Дубая.

Разработанный с современной архитектурой, премиальными материалами и технологией умного дома, Cove Edition 6 обеспечивает сложный жилой опыт для конечных пользователей и инвесторов. Каждый блок предлагает повышенную отделку, оптимизированные макеты и доступ к удобствам в курортном стиле в безопасной, семейной среде.

Цены начинаются с:

Студия ~ 37 м2 от 162 000 €

1 спальня ~ 67 м2 от 232.000 €

🟨 2 спальни ~ 120 м2 от 345.000 €

Гибкий платежный план: 20/40/40

Ожидаемое завершение: Q4 2027

Сильный потенциал рентабельности инвестиций: 7%-9% на рынке аренды JVC.

Особенности блока:

Полностью меблированные дома с дизайнерскими интерьерами.

Открытая концепция кухни со встроенной техникой.

Окна от пола до потолка для естественного освещения.

Просторные балконы и панорамный вид на сообщество.

Прогулочные шкафы (1BR & 2BR) и сантехника премиум-класса.

Умные домашние готовые системы.

Общественные удобства:

Бассейн в курортном стиле с солнечной палубой.

Полностью оборудованный спортзал и йога-зона.

Жилой зал, игровая комната и зоны совместной работы.

Детская игровая площадка.

В стиле кафе с консьержем.

24/7 безопасность, крытые парковки и контроль доступа.

Расположение: Jumeirah Village Circle (JVC)

5 минут до Circle Mall

15 минут до Dubai Marina & Mall of the Emirates

20 минут до центра Дубая и Business Bay

Быстрый доступ к Al Khail Road & Hessa Street

В окружении школ, супермаркетов и зеленых парков

Идеально для: