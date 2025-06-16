Жилой комплекс Where Urban Energy Meets Natural Serenity / DAMAC Safa Gate

Safa Gate by DAMAC - Новые ворота в Дубай.

Городская энергия соответствует природной безмятежности.

1 & 2 Квартиры для спальни | Завершение: Q4 2029

Обзор проекта:

Safa Gate является последним роскошным дополнением к культовой серии DAMAC Safa, предлагая поразительную жилую башню, расположенную между пышным парком Сафа и динамичной энергией Шейх Заид Роуд. Разработанные с фирменным талантом DAMAC и смелой архитектурой, Safa Gate предоставляет жителям захватывающий вид на горизонт Дубая, Бурдж-Аль-Араб и Дубайский канал.

Идеально подходит как для инвесторов, так и для городских искателей образа жизни, Safa Gate сочетает в себе космополитическую утонченность с спокойствием парковой жизни - все в нескольких минутах от центра Дубая.

Цены начинаются с:

🟩 1 спальня ~ 70 м2 от 465.000 €

🟨 2 спальни ~ 110 м2 от 720 000 €

📆 План оплаты: 20% бронирования • 50% во время строительства • 30% передачи

📅 Обновление: Q4 2029

📈 Прогнозируемая рентабельность инвестиций: 6,5%-8% в год в этой зоне

Апартаменты Основные моменты:

Современный дизайн с окнами от пола до потолка.

Балконы с видом на Сафа-парк, канал или Бурдж-Халифа.

Кухни открытой планировки с премиальной отделкой.

Встроенные шкафы, ванные комнаты.

Умный дом готов.

Полностью готовые варианты доступны.

Удобства и стиль жизни:

Бассейн в курортном стиле с видом на горизонт.

Крытый оздоровительный спа, зоны йоги и медитации.

Современный фитнес-центр.

Небесные сады, зеленые террасы и вертикальный ландшафтный дизайн.

Кинотеатры, лаундж-пространства и частные зоны мероприятий.

24/7 консьерж, камердинер и вход с высоким уровнем безопасности.

Зоны розничной торговли и кафе на уровне земли.

Оригинальное название: Sheikh Zayed Road & Safa Парк

2 минуты до Safa Park

5 минут до City Walk & Boxpark

7 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа

10 минут до пляжа Джумейра

15 минут до международного аэропорта Дубая

Прямой въезд/выезд на Шейх Заид Роуд

Идеально для: