Жилой комплекс Where Urban Energy Meets Natural Serenity / DAMAC Safa Gate

Safa Gate by DAMAC - Новые ворота в Дубай.
Городская энергия соответствует природной безмятежности.
1 & 2 Квартиры для спальни | Завершение: Q4 2029
Обзор проекта:
Safa Gate является последним роскошным дополнением к культовой серии DAMAC Safa, предлагая поразительную жилую башню, расположенную между пышным парком Сафа и динамичной энергией Шейх Заид Роуд. Разработанные с фирменным талантом DAMAC и смелой архитектурой, Safa Gate предоставляет жителям захватывающий вид на горизонт Дубая, Бурдж-Аль-Араб и Дубайский канал.
Идеально подходит как для инвесторов, так и для городских искателей образа жизни, Safa Gate сочетает в себе космополитическую утонченность с спокойствием парковой жизни - все в нескольких минутах от центра Дубая.
Цены начинаются с:
🟩 1 спальня ~ 70 м2 от 465.000 €
🟨 2 спальни ~ 110 м2 от 720 000 €
📆 План оплаты: 20% бронирования • 50% во время строительства • 30% передачи
📅 Обновление: Q4 2029
📈 Прогнозируемая рентабельность инвестиций: 6,5%-8% в год в этой зоне
Апартаменты Основные моменты:
Современный дизайн с окнами от пола до потолка.
Балконы с видом на Сафа-парк, канал или Бурдж-Халифа.
Кухни открытой планировки с премиальной отделкой.
Встроенные шкафы, ванные комнаты.
Умный дом готов.
Полностью готовые варианты доступны.
Удобства и стиль жизни:
Бассейн в курортном стиле с видом на горизонт.
Крытый оздоровительный спа, зоны йоги и медитации.
Современный фитнес-центр.
Небесные сады, зеленые террасы и вертикальный ландшафтный дизайн.
Кинотеатры, лаундж-пространства и частные зоны мероприятий.
24/7 консьерж, камердинер и вход с высоким уровнем безопасности.
Зоны розничной торговли и кафе на уровне земли.
Оригинальное название: Sheikh Zayed Road & Safa Парк
2 минуты до Safa Park
5 минут до City Walk & Boxpark
7 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа
10 минут до пляжа Джумейра
15 минут до международного аэропорта Дубая
Прямой въезд/выезд на Шейх Заид Роуд
Идеально для:
Инвесторы ищут знаковые виды + основную инфраструктуру.
Жители, ищущие естественный городской образ жизни.
Международные покупатели выходят на рынок среднего класса в Дубае.
Арендодатели стремятся к сильному спросу на аренду и увеличению капитала.