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Жилой комплекс Where Urban Energy Meets Natural Serenity / DAMAC Safa Gate

Дубай, ОАЭ
от
$543,757
BTC
6.4678844
ETH
339.0094721
USDT
537 604.3778950
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26779
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Safa Gate by DAMAC - Новые ворота в Дубай.

Городская энергия соответствует природной безмятежности.

1 & 2 Квартиры для спальни | Завершение: Q4 2029

Обзор проекта:

Safa Gate является последним роскошным дополнением к культовой серии DAMAC Safa, предлагая поразительную жилую башню, расположенную между пышным парком Сафа и динамичной энергией Шейх Заид Роуд. Разработанные с фирменным талантом DAMAC и смелой архитектурой, Safa Gate предоставляет жителям захватывающий вид на горизонт Дубая, Бурдж-Аль-Араб и Дубайский канал.

Идеально подходит как для инвесторов, так и для городских искателей образа жизни, Safa Gate сочетает в себе космополитическую утонченность с спокойствием парковой жизни - все в нескольких минутах от центра Дубая.

Цены начинаются с:

  • 🟩 1 спальня ~ 70 м2 от 465.000 €

  • 🟨 2 спальни ~ 110 м2 от 720 000 €

📆 План оплаты: 20% бронирования • 50% во время строительства • 30% передачи
📅 Обновление: Q4 2029
📈 Прогнозируемая рентабельность инвестиций: 6,5%-8% в год в этой зоне

Апартаменты Основные моменты:

  • Современный дизайн с окнами от пола до потолка.

  • Балконы с видом на Сафа-парк, канал или Бурдж-Халифа.

  • Кухни открытой планировки с премиальной отделкой.

  • Встроенные шкафы, ванные комнаты.

  • Умный дом готов.

  • Полностью готовые варианты доступны.

Удобства и стиль жизни:

  • Бассейн в курортном стиле с видом на горизонт.

  • Крытый оздоровительный спа, зоны йоги и медитации.

  • Современный фитнес-центр.

  • Небесные сады, зеленые террасы и вертикальный ландшафтный дизайн.

  • Кинотеатры, лаундж-пространства и частные зоны мероприятий.

  • 24/7 консьерж, камердинер и вход с высоким уровнем безопасности.

  • Зоны розничной торговли и кафе на уровне земли.

Оригинальное название: Sheikh Zayed Road & Safa Парк

  • 2 минуты до Safa Park

  • 5 минут до City Walk & Boxpark

  • 7 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа

  • 10 минут до пляжа Джумейра

  • 15 минут до международного аэропорта Дубая

  • Прямой въезд/выезд на Шейх Заид Роуд

Идеально для:

  • Инвесторы ищут знаковые виды + основную инфраструктуру.

  • Жители, ищущие естественный городской образ жизни.

  • Международные покупатели выходят на рынок среднего класса в Дубае.

  • Арендодатели стремятся к сильному спросу на аренду и увеличению капитала.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Where Urban Energy Meets Natural Serenity / DAMAC Safa Gate
Дубай, ОАЭ
от
$543,757
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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