Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ

South Square — уникальный жилой комплекс, настоящее воплощением гармонии, комфорта и современного стиля жизни. Проект создан для тех, кто ценит спокойствие и желает жить в окружении природы. Жилой комплекс предлагает просторные и элегантно спроектированные апартаменты с 1-3 спальнями и с премиальной отделкой, выполненной с вниманием к деталям. Внутренние пространства наполнены естественным светом, а дизайн интерьера создает ощущение легкости и гармонии. В каждом доме использованы мягкие, природные оттенки и материалы, что создает атмосферу уединения и расслабления.

Окружающая инфраструктура дополнена современными удобствами, которые делают жизнь максимально комфортной и насыщенной. Здесь вы найдете не только уютные жилые зоны, но и богатый набор возможностей для активного и здорового образа жизни. Бассейны для взрослых и детей, где можно расслабиться и насладиться водными процедурами, а также современные детские площадки, которые станут любимым местом для малышей. Для тех, кто заботится о своем здоровье и физической форме, предусмотрен современный тренажерный зал и зона медитации, где можно найти внутренний баланс и гармонию. Оздоровительный центр предоставляет широкий спектр услуг для укрепления здоровья и релаксации, а спортивная площадка и беговая дорожка — идеальные места для утренних пробежек и активных тренировок. Важной частью комплекса является зона коворкинга — комфортное пространство для работы и встреч, которое позволяет совмещать личные и профессиональные дела в приятной обстановке.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детская игровая площадка

Сад

Тренажерный зал

Зона медитации

Оздоровительный центр

Спортивная площадка

Беговая дорожка

Зона коворкинга

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Бытовая техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Комплекс South Square имеет стратегическое расположение и прямой выезд на основные автомагистрали Дубая, включая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Expo Road и Emirates Road, что делает поездки по городу простыми и быстрыми. Сообщество находится рядом со cвободной экономической зоной Dubai Logistics City и международным аэропортом Аль-Мактум, такими экономическим центрами как Dubai Industrial City и Джебель Али.