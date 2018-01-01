Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Предлагаются светлые апартаменты, виллы и таунхаусы с видами на побережье.

Каждая вилла оборудована лифтом.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, конференц-залами, детской игровой комнатой, бильярдной, садами, кафе и зоной отдыха, кинотеатром, залом для мероприятий, спа-центром с фитнес-залом, саунами, парной, бассейнами для взрослых и детей, студией йоги, обеденной зоной на открытом воздухе.

Окончание строительства - сентябрь 2025 года.

Европейски кухни, оборудованные бытовой техникой

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на набережной, рядом с магазинами, ресторанами, трамвайными остановками и станцией метро, Шейх-Зайед-Роад, в 30 минутах от международного аэропорта, Бизнес-Бэй и Даунтаун Дубай.