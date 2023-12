Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €140,946

44–111 м² 3

Сдача в: 2024

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Residence by Prestige One — это роскошное шестиэтажное жилое здание, запланированное для JVC District 12, Jumeirah Village Circle, Дубай. Комплекс предлагает широкий выбор квартир с одной, двумя и тремя спальнями, отвечающих разным стилям жизни и предпочтениям. Интерьеры апартаментов The Residence демонстрируют изысканный подход к дизайну, сочетающий современные элементы с оттенком роскоши. Мягкие нейтральные тона и обилие естественного света создают гостеприимную и безмятежную атмосферу. Инфраструктура: - Зона барбекю; - Зарядные станции для электромобилей; - Парковка; - Фитнес клуб; - Открытый кинотеатр на крыше; - Открытая детская игровая площадка; - Бассейн. Расположение: - 40 минут до аэропорта Дубая. - 15 минут до Дубай Марины. - 25 минут до центра Дубая. - 20 минут до торгового центра Эмирейтс. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!