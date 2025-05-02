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  4. Жилой комплекс Элитные пентхаусы в новой резиденции Safa Gate с бассейнами и спа-зонами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Элитные пентхаусы в новой резиденции Safa Gate с бассейнами и спа-зонами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ

Business Bay, ОАЭ
от
$7,04 млн
14.04.2025
$6,99 млн
13.04.2025
$7,00 млн
12.04.2025
$7,02 млн
11.04.2025
$7,18 млн
10.04.2025
$7,21 млн
09.04.2025
$7,25 млн
08.04.2025
$7,24 млн
06.04.2025
$7,25 млн
05.04.2025
$7,18 млн
04.04.2025
$7,28 млн
03.04.2025
$7,36 млн
02.04.2025
$7,34 млн
01.04.2025
$7,33 млн
30.03.2025
$7,30 млн
29.03.2025
$7,36 млн
28.03.2025
$7,39 млн
27.03.2025
$7,36 млн
26.03.2025
$7,35 млн
25.03.2025
$7,33 млн
24.03.2025
$7,30 млн
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25301
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440576
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay

О комплексе

Safa Gate by Damac – это воплощение роскоши и современного комфорта в одном из самых престижных районов Дубая. Проект расположен рядом с потрясающим парком Сафа и живописным Дубайским каналом, предлагая своим резидентам уникальное сочетание природы и динамичной городской жизни. Архитектура комплекса отражает изысканный стиль с элегантными фасадами, просторными террасами и панорамными окнами, которые открывают захватывающие виды на окрестности.

В Safa Gate вас ждут удобства мирового класса, созданные для максимального комфорта и релаксации. Просторные инфинити-бассейны, современные фитнес-центры, эксклюзивные спа-зоны и зелёные сады делают этот комплекс идеальным местом для жизни и отдыха. Для семей предусмотрены детские игровые зоны, а любители активного образа жизни оценят прогулочные дорожки и зоны для йоги. Вся инфраструктура разработана так, чтобы каждый житель мог наслаждаться уединением, оставаясь в центре событий мегаполиса.

Этот проект — ваш шанс стать частью элитного сообщества в самом сердце Дубая! Безупречное расположение, премиальные резиденции и высококлассные удобства делают Safa Gate by Damac идеальным выбором для тех, кто ценит стиль, комфорт и престиж.

Удобства:

  • Фитнес-зал с антигравитационными тренировками
  • Открытая йога-зона
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Беговая дорожка
  • Лаунж для ценителей сигар
  • СПА

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка 20/60/20

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 9 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 14 минут
  • Гольф- и яхт-клуб Dubai Creek - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут

Местонахождение на карте

Business Bay, ОАЭ

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Жилой комплекс Элитные пентхаусы в новой резиденции Safa Gate с бассейнами и спа-зонами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$7,04 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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