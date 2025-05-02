Жилой комплекс Элитные пентхаусы в новой резиденции Safa Gate с бассейнами и спа-зонами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ

Safa Gate by Damac – это воплощение роскоши и современного комфорта в одном из самых престижных районов Дубая. Проект расположен рядом с потрясающим парком Сафа и живописным Дубайским каналом, предлагая своим резидентам уникальное сочетание природы и динамичной городской жизни. Архитектура комплекса отражает изысканный стиль с элегантными фасадами, просторными террасами и панорамными окнами, которые открывают захватывающие виды на окрестности.

В Safa Gate вас ждут удобства мирового класса, созданные для максимального комфорта и релаксации. Просторные инфинити-бассейны, современные фитнес-центры, эксклюзивные спа-зоны и зелёные сады делают этот комплекс идеальным местом для жизни и отдыха. Для семей предусмотрены детские игровые зоны, а любители активного образа жизни оценят прогулочные дорожки и зоны для йоги. Вся инфраструктура разработана так, чтобы каждый житель мог наслаждаться уединением, оставаясь в центре событий мегаполиса.

Этот проект — ваш шанс стать частью элитного сообщества в самом сердце Дубая! Безупречное расположение, премиальные резиденции и высококлассные удобства делают Safa Gate by Damac идеальным выбором для тех, кто ценит стиль, комфорт и престиж.

Удобства:

Фитнес-зал с антигравитационными тренировками

Открытая йога-зона

Кинотеатр под открытым небом

Беговая дорожка

Лаунж для ценителей сигар

СПА

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка 20/60/20

Особенности квартир

Без мебели

Бурдж Халифа - 7 минут

Дубайский международный финансовый центр - 9 минут

Международный аэропорт Дубай - 14 минут

Гольф- и яхт-клуб Dubai Creek - 14 минут

Пальма Джумейра - 16 минут

Расположение и объекты поблизости