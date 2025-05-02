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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ

Business Bay, ОАЭ
от
$838,942
14.04.2025
$833,761
13.04.2025
$834,250
12.04.2025
$837,365
11.04.2025
$856,286
10.04.2025
$859,775
09.04.2025
$864,101
08.04.2025
$863,562
06.04.2025
$864,066
05.04.2025
$856,194
04.04.2025
$867,640
03.04.2025
$877,263
02.04.2025
$875,415
01.04.2025
$873,435
30.03.2025
$870,748
29.03.2025
$877,261
28.03.2025
$880,464
27.03.2025
$877,378
26.03.2025
$876,830
25.03.2025
$873,834
24.03.2025
$870,876
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25300
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440575
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay

О комплексе

Safa Gate by Damac – это воплощение роскоши и современного комфорта в одном из самых престижных районов Дубая. Проект расположен рядом с потрясающим парком Сафа и живописным Дубайским каналом, предлагая своим резидентам уникальное сочетание природы и динамичной городской жизни. Архитектура комплекса отражает изысканный стиль с элегантными фасадами, просторными террасами и панорамными окнами, которые открывают захватывающие виды на окрестности.

В Safa Gate вас ждут удобства мирового класса, созданные для максимального комфорта и релаксации. Просторные инфинити-бассейны, современные фитнес-центры, эксклюзивные спа-зоны и зелёные сады делают этот комплекс идеальным местом для жизни и отдыха. Для семей предусмотрены детские игровые зоны, а любители активного образа жизни оценят прогулочные дорожки и зоны для йоги. Вся инфраструктура разработана так, чтобы каждый житель мог наслаждаться уединением, оставаясь в центре событий мегаполиса.

Этот проект — ваш шанс стать частью элитного сообщества в самом сердце Дубая! Безупречное расположение, премиальные резиденции и высококлассные удобства делают Safa Gate by Damac идеальным выбором для тех, кто ценит стиль, комфорт и престиж.

Удобства:

  • Фитнес-зал с антигравитационными тренировками
  • Открытая йога-зона
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Беговая дорожка
  • Лаунж для ценителей сигар
  • СПА

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка 20/60/20

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 9 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 14 минут
  • Гольф- и яхт-клуб Dubai Creek - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут

Местонахождение на карте

Business Bay, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$838,942
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