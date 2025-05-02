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  4. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Deira, ОАЭ
от
$527,156
08.05.2025
$527,156
07.05.2025
$528,973
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14
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ID: 25873
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In CRM: 2448309
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Deira

О комплексе

Beach Walk Residence 4 — это не просто жилой комплекс, это настоящая история о жизни у воды, воплощенная в архитектуре и дизайне, где роскошь и гармония идут рука об руку. Расположенный на территории Dubai Islands, этот проект открывает перед своими будущими владельцами новые горизонты комфорта и эстетики. Здесь идеально всё: от продуманной концепции до исключительного расположения. Прямой доступ к пляжу, захватывающие виды на лазурные воды Персидского залива и идеальная транспортная доступность делают Beach Walk 4 по-настоящему уникальным предложением на рынке недвижимости Дубая.

Интерьеры проекта выполнены в светлых нейтральных тонах с утонченными акцентами из золота, создающими ощущение тепла и элегантности. Просторные панорамные окна наполняют помещения мягким дневным светом и открывают потрясающие виды на бирюзовые воды. К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаус.

Жителям Beach Walk 4 доступен широкий спектр премиальных удобств. Представьте себе утро, которое начинается с отдыха у инфинити-бассейна на крыше, откуда открываются панорамные виды на бескрайнее море. Для любителей спорта здесь предусмотрен полностью оборудованный фитнес-зал и зона для йоги на свежем воздухе. Семьи оценят семейный бассейн и детскую игровую площадку, где ваши дети смогут наслаждаться активным и безопасным отдыхом. А уютные вечера с друзьями можно проводить в зоне BBQ или расслабляться в тени дзен-садов, которые созданы для того, чтобы помочь отвлечься от городской суеты.

Удобства:

  • Бассейн на крыше с панорамным видом
  • Тренажерный зал
  • Клубный дом
  • Зона барбекю
  • Дзен-сад
  • Детская игровая площадка
  • Зона для йоги
  • Прямой доступ к пляжу
  • Пристань для яхт
  • 2 поля для гольфа
  • Большой выбор отелей поблизости

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Dubai Islands предлагает своим жителям 21 километр безупречных пляжей, 9 современных пристаней для любителей яхт и морских прогулок, невероятные закаты и близость к 86 отелям, а также к 2 первоклассным гольф-полям.

Местонахождение на карте

Deira, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$527,156
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