Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Beach Walk Residence 4 — это не просто жилой комплекс, это настоящая история о жизни у воды, воплощенная в архитектуре и дизайне, где роскошь и гармония идут рука об руку. Расположенный на территории Dubai Islands, этот проект открывает перед своими будущими владельцами новые горизонты комфорта и эстетики. Здесь идеально всё: от продуманной концепции до исключительного расположения. Прямой доступ к пляжу, захватывающие виды на лазурные воды Персидского залива и идеальная транспортная доступность делают Beach Walk 4 по-настоящему уникальным предложением на рынке недвижимости Дубая.

Интерьеры проекта выполнены в светлых нейтральных тонах с утонченными акцентами из золота, создающими ощущение тепла и элегантности. Просторные панорамные окна наполняют помещения мягким дневным светом и открывают потрясающие виды на бирюзовые воды. К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаус.

Жителям Beach Walk 4 доступен широкий спектр премиальных удобств. Представьте себе утро, которое начинается с отдыха у инфинити-бассейна на крыше, откуда открываются панорамные виды на бескрайнее море. Для любителей спорта здесь предусмотрен полностью оборудованный фитнес-зал и зона для йоги на свежем воздухе. Семьи оценят семейный бассейн и детскую игровую площадку, где ваши дети смогут наслаждаться активным и безопасным отдыхом. А уютные вечера с друзьями можно проводить в зоне BBQ или расслабляться в тени дзен-садов, которые созданы для того, чтобы помочь отвлечься от городской суеты.

Удобства:

Бассейн на крыше с панорамным видом

Тренажерный зал

Клубный дом

Зона барбекю

Дзен-сад

Детская игровая площадка

Зона для йоги

Прямой доступ к пляжу

Пристань для яхт

2 поля для гольфа

Большой выбор отелей поблизости

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Dubai Islands предлагает своим жителям 21 километр безупречных пляжей, 9 современных пристаней для любителей яхт и морских прогулок, невероятные закаты и близость к 86 отелям, а также к 2 первоклассным гольф-полям.