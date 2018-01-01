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The Dorchester Collection

Дубай, ОАЭ
от
€21,22 млн
;
12
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О комплексе

Элитные апартаменты Dorchester Collection Hotel & Residence в Дубае!

Апартаменты полностью меблированы, с видами на Burj Khalifa, центр Дубая и Дубайский залив.
Для жителей комплекса предлагается высококлассное пятизвездочное обслуживание!

В распоряжении резидентов и гостей все удобства комплекса: роскошная лаундж-зона и частный ресторан на 24-м этаже, захватывающий дух сад только для членов клуба и собственный спа-салон, великолепный бассейн с панорамным видом на крыше и многое другое.

Комплекс располагается на побережье Дубайского канала, практически в эпицентре делового района Business Bay.

Средняя окупаемость апартаментов составляет 5,18% годовых. Удачное расположение комплекса и Vip-комфорт проживания под управлением бренда Dorchester Collection обеспечат стабильно высокий спрос на объекты недвижимости.

План оплаты:
75 % - в течение 8 месяцев после подписания договора
25 % - по завершении

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
32
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 1 060.0
Цена за м², EUR 20,021
Цена квартиры, EUR 21,22 млн
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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The Dorchester Collection
Дубай, ОАЭ
от
€21,22 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
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Площадь 31–77 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Capri Realty Real Estate
The Mayfair от компании Nshama представляет собой великолепный образец роскошной жилой застройки с просторными студиями, 1, 2 и 3-спальными квартирами, а также двухуровневыми апартаментами в районе Таун Сквер в Дубае. Это инновационный и утонченный проект, где жители могут испытать повышенный уровень жизни в элегантных и комфортабельных домах. Это процветающее место известно своей ориентацией на семейное окружение, естественные ландшафты и широкий спектр удобств. Серия уютных домов обставлена выдающейся и прекрасной инфраструктурой. Жители могут почувствовать покой, уединение и удобное окружение во всем. Внутри присутствуют стандартные качественные планировки и тематики, а также изысканные материалы для оборудования и аксессуаров на кухне, в ванной комнате и гостиной. Широкие окна в гостинных помещениях наполняют их естественным светом и также позволяют наслаждаться природными видами на ландшафты. С огромным парком Town Square и зелеными зонами для досуга, этот проект способствует подходящему и спокойному образу жизни. Этот исключительный проект гордится наличием розничных магазинов, ресторанов, площадок для детей и множеством других высококачественных удобств вокруг живописной зеленой зоны. Каждая просторная спальня оснащена напольными покрытиями из глазурованного фарфора, встроенным гардеробом и собственной ванной комнатой. Кухня и ванная комната создают атмосферу уюта и элегантности благодаря изысканным планировкам, оборудованию и элементам декора. Это известное местоположение обогащает среду, где люди могут наслаждаться доступностью разнообразных удобств и услуг. Здесь имеются парки и сады с дорожками для бега и велосипедных прогулок, розничные магазины, торговые центры, рестораны, кафе, зоны для барбекю, а также деловые центры с фитнес-центрами, спортзалами и здравоохранением. На небольшом расстоянии можно найти образовательные учреждения, такие как школы или университеты, а также популярные достопримечательности для развлечений. Это яркое и процветающее архитектурное произведение предлагает идеальный выбор для проживания, где семьи могут отдохнуть, порадоваться и обрести небесный образ жизни. Ключевые особенности: - Изысканно спроектированные роскошные студии, 1, 2 и 3-спальные квартиры, а также двухуровневые апартаменты - Парк Town Square с 10 км треком для бега и 13 км велосипедным треком - Более 250 розничных точек, ресторанов, кафе, салонов красоты и услуг по уходу за собой - Скейт-парк и спортивная площадка площадью 8000 кв. м - Качество встроенных материалов и обстановки - Мирового класса удобства и удобства - Преимущество легкой и удобной дорожной инфраструктуры
Жилой комплекс Riviera Reve
Жилой комплекс Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
от
€446,166
Площадь 41–74 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! АПАРТАМЕНТЫ В RIVIERA REVE НА БЕРЕГУ КРИСТАЛЬНОЙ ЛАГУНЫ! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Azizi Riviera Rêve – новый жилой комплекс в самом центре Дубая, в районе Mohammed Bin Rashid City (MBR City). Комплекс расположен на берегу Кристальной лагуны и владельцы недвижимости могут наслаждаться всеми прелестями пляжного отдыха. Прямо с порога открывается завораживающий вид на пляж, а жители района получают доступ ко всевозможным развлечениям. К ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ СТУДИИ И КВАРТИРЫ С 1-3 СПАЛЬНЯМИ! ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: • Детский и взрослый бассейны олимпийских размеров; • Просторные балконы, открывающие невероятные виды на пляж и район в целом; • Парковка, предлагающая также услуги парковщика; • Беговые дорожки и спортивные площадки с видом на лагуну; • Фитнес-центры и тренажерные залы, оснащенные новейшим оборудованием; • Теннисный корт и йога-студия прямо на берегу Кристальной лагуны; • Система «умный дом», предусмотренная в каждой квартире, призвана облегчить жизнь владельцам элитной недвижимости Дубая в Azizi Riviera Rêve; • Смотровая площадка с завораживающим видом на пляж и лагуну; • Красивые панорамные стеклянные лифты; • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение; • Частный пляж, к которому имеют доступ все владельцы недвижимости в Azizi Riviera Rêve. Комплекс расположен в самом центре города и отсюда можно быстро добраться до любой точки Дубая. Здесь можно найти массу развлечений для детей! Все самые известные достопримечательности Дубая и важные объекты инфраструктуры города находятся в шаговой доступности: • До Пляжа Лагуны 1 минута ходьбы; • До ипподрома Мейдан можно добраться за 3 минуты; • До Бурдж Халифа можно доехать за 10 минут; • До отеля Парус за 18 минут; • До Дубай Молл можно доехать за 10 минут; • До Дубай Марина можно добраться за 20 минут; • До Дубай-Крик за 10 минут; • До Международного аэропорта Дубая за 15 минут. Проект привлекателен для инвестиций благодаря выгодному расположению и современному стилю! ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, РАССКАЖЕМ ПОДРОБНО ОБ ОБЪЕКТЕ, ПРЕДОСТАВИМ ПЛАНИРОВКИ АПАРТАМЕНТОВ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ БЕСПЛАТНО!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
от
€717,000
Сдача в: 2028
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную на пляже Эмаар, известную как Seapoint от Emaar Properties Основные моменты; 1,5 км нетронутого пляжа Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса В нескольких шагах от Marina & Yacht club Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей Хорошо связанный рай с удобствами на набережной Прямой доступ к набережной с широким спектром магазинов и ресторанов Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 763 кв. Прачечная Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Медицинский центр Школа и Институт сад Водная активность Пляжный волейбол Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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