Элегантные апартаменты в новом проекте Red Square в районе Jumeirah Village Triangle! Апартаменты для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 10% в $)! Доход от перепродажи после сдачи ключей - 25-36%! Рассрочка 0%!
Апартаменты полностью меблированы!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
Удобства: открытый бассейн, беговая и пешеходная дорожка, теннис и баскетбол, полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая площадка, зона для барбекю.
Расположение:
13 минут до JBR
17 минут до торгового центра Emirates Mall
19 минут до Пальмы Джумейра
20 минут до Глобальной деревни
23 минуты до торгового центра Dubai Mall
План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
70 % - в течение строительства
20 % - при завершении
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