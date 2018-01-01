Элегантные апартаменты в новом проекте Red Square в районе Jumeirah Village Triangle! Апартаменты для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 10% в $)! Доход от перепродажи после сдачи ключей - 25-36%! Рассрочка 0%!



Апартаменты полностью меблированы!

Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.



Удобства: открытый бассейн, беговая и пешеходная дорожка, теннис и баскетбол, полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая площадка, зона для барбекю.



Расположение:

13 минут до JBR

17 минут до торгового центра Emirates Mall

19 минут до Пальмы Джумейра

20 минут до Глобальной деревни

23 минуты до торгового центра Dubai Mall



План оплаты:

10 % - первоначальный взнос

70 % - в течение строительства

20 % - при завершении



Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! Предоставим каталог инвестора!