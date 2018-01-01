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Red Square

Дубай, ОАЭ
от
€135,473
;
UP
9
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О комплексе

Элегантные апартаменты в новом проекте Red Square в районе Jumeirah Village Triangle! Апартаменты для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 10% в $)! Доход от перепродажи после сдачи ключей - 25-36%! Рассрочка 0%!

Апартаменты полностью меблированы!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.

Удобства: открытый бассейн, беговая и пешеходная дорожка, теннис и баскетбол, полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая площадка, зона для барбекю.

Расположение:
13 минут до JBR
17 минут до торгового центра Emirates Mall
19 минут до Пальмы Джумейра
20 минут до Глобальной деревни
23 минуты до торгового центра Dubai Mall

План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
70 % - в течение строительства
20 % - при завершении

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! Предоставим каталог инвестора!

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
34
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Red Square
Дубай, ОАЭ
от
€135,473
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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