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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Arista One с бассейном и парком рядом со станцией метро, аэропортом и пляжем La Mer, Al Satwa (Jumeirah Garden city), Дубай

Жилой комплекс Новая резиденция Arista One с бассейном и парком рядом со станцией метро, аэропортом и пляжем La Mer, Al Satwa (Jumeirah Garden city), Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$516,538
14.04.2025
$515,131
13.04.2025
$515,433
12.04.2025
$517,358
11.04.2025
$529,049
10.04.2025
$531,204
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25721
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446659
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 800 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 1000 м)

О комплексе

Arista One — жилой комплекс, расположенный в престижном районе Al Satwa (Jumeirah Garden City), всего в нескольких минутах от главной артерии Дубая — Sheikh Zayed Road. Это уникальное место для жизни в самом сердце мегаполиса, где гармонично сочетаются стильная архитектура и комфорт премиум-класса. Проект предлагает современные апартаменты с 1 и 2 спальнями.

Каждая деталь в Arista One продумана для вашего максимального удобства. Вас встретит просторное лобби с элегантной отделкой, создающее атмосферу уюта и статуса с первых шагов. Для поддержания активного образа жизни предусмотрен современный тренажерный зал, расположенный на крыше здания — тренировки на фоне городской панорамы под открытым небом вдохновляют и заряжают энергией. Рядом — бассейн с шезлонгами, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Для семей с детьми и любителей активного отдыха особенно привлекательным станет парк. Комплекс также предлагает просторную детскую игровую площадку. Для любителей активного образа жизни круглый год доступны баскетбольная площадка и теннисный корт. Это место, где можно насладиться качественным временем с близкими, оставаясь в центре городской жизни.

Arista One — идеальное решение как для собственного проживания, так и для инвестиции в недвижимость с высоким потенциалом роста и спроса. Здесь сочетаются престиж, доступность и безупречный комфорт.

Удобства:

  • Парк
  • Тренажерный зал, расположенный на крыше
  • Бассейн
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Рассрочка: 20/80

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 12 минут
  • Станция метро - 7 минут
  • Dubai Mall - 12 минут
  • Пляж La Mer - 10 минут
  • Школа - 9 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Arista One с бассейном и парком рядом со станцией метро, аэропортом и пляжем La Mer, Al Satwa (Jumeirah Garden city), Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$516,538
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