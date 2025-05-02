Жилой комплекс Новая резиденция Arista One с бассейном и парком рядом со станцией метро, аэропортом и пляжем La Mer, Al Satwa (Jumeirah Garden city), Дубай

Arista One — жилой комплекс, расположенный в престижном районе Al Satwa (Jumeirah Garden City), всего в нескольких минутах от главной артерии Дубая — Sheikh Zayed Road. Это уникальное место для жизни в самом сердце мегаполиса, где гармонично сочетаются стильная архитектура и комфорт премиум-класса. Проект предлагает современные апартаменты с 1 и 2 спальнями.

Каждая деталь в Arista One продумана для вашего максимального удобства. Вас встретит просторное лобби с элегантной отделкой, создающее атмосферу уюта и статуса с первых шагов. Для поддержания активного образа жизни предусмотрен современный тренажерный зал, расположенный на крыше здания — тренировки на фоне городской панорамы под открытым небом вдохновляют и заряжают энергией. Рядом — бассейн с шезлонгами, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Для семей с детьми и любителей активного отдыха особенно привлекательным станет парк. Комплекс также предлагает просторную детскую игровую площадку. Для любителей активного образа жизни круглый год доступны баскетбольная площадка и теннисный корт. Это место, где можно насладиться качественным временем с близкими, оставаясь в центре городской жизни.

Arista One — идеальное решение как для собственного проживания, так и для инвестиции в недвижимость с высоким потенциалом роста и спроса. Здесь сочетаются престиж, доступность и безупречный комфорт.

Удобства:

Парк

Тренажерный зал, расположенный на крыше

Бассейн

Баскетбольная площадка

Теннисный корт

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Рассрочка: 20/80

Особенности квартир

Кухня оборудована

Международный аэропорт Дубай - 12 минут

Станция метро - 7 минут

Dubai Mall - 12 минут

Пляж La Mer - 10 минут

Школа - 9 минут

Расположение и объекты поблизости