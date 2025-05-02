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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай

Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$203,368
14.04.2025
$202,112
13.04.2025
$202,231
12.04.2025
$202,987
11.04.2025
$207,573
10.04.2025
$208,419
09.04.2025
$209,467
08.04.2025
$209,336
06.04.2025
$209,458
05.04.2025
$207,550
04.04.2025
$210,326
03.04.2025
$212,658
02.04.2025
$212,210
01.04.2025
$211,730
30.03.2025
$211,078
29.03.2025
$212,657
28.03.2025
$213,434
27.03.2025
$212,686
26.03.2025
$212,553
25.03.2025
$211,826
24.03.2025
$197,734
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25402
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441782
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 500 м)

О комплексе

Окунитесь в мир исключительного комфорта и утонченной элегантности в Lumiere Heights, расположенном на живописной набережной Jaddaf Waterfront. Этот уникальный жилой комплекс сочетает в себе динамику современного мегаполиса с умиротворяющей атмосферой природы, открывает потрясающие панорамные виды на воды Dubai Creek и впечатляющий городской ландшафт.

Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать идеальное пространство для жизни. Великолепный архитектурный дизайн вдохновлен мягкими переливами жемчуга и плавными линиями воды, символизируя гармонию природы и современного роскошного образа жизни. Здесь вас ждут изысканные студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

В интерьерах Lumiere Heights сочетаются минимализм и утонченность, а высокие панорамные окна наполняют пространство естественным светом и открывают захватывающие виды. Просторные планировки и роскошные отделочные материалы делают каждую квартиру местом, где рождаются мечты. Гостиные зоны спроектированы так, чтобы дарить уют и свободу движения, а современные кухни и ванные комнаты выполнены с использованием премиальных материалов и стильных дизайнерских решений.

Комплекс предлагает инфинити-бассейн с потрясающим видом на воды Dubai Creek, где можно расслабиться после долгого дня, эксклюзивный фитнес-центр на крыше с современным оборудованием, зоной для йоги и просторными площадками для силовых тренировок, а также зеленые сады, которые идеально подходят для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Помимо прочего, резидентам доступны лаунж-зона, бильярд, игровая площадка, мини-библиотека, пространство для коворкинга и кофейный бар.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Фитнес-центр
  • Зона для йоги
  • Лаунж-зона
  • Сады
  • Коворкинг
  • Игровая площадка
  • Библиотека

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 65/35

Особенности квартир

Без мебели, без кухонной техники, но будет полностью оборудована.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 4 минуты
  • Станция метро - 8 минут ходьбы
  • Бизнес-Бэй - 15 минут
  • Гольф-клуб - 16 минут
  • Дубай-Крик - 17 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут
  • Дубай Марина - 34 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$203,368
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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