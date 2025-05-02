Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай

Окунитесь в мир исключительного комфорта и утонченной элегантности в Lumiere Heights, расположенном на живописной набережной Jaddaf Waterfront. Этот уникальный жилой комплекс сочетает в себе динамику современного мегаполиса с умиротворяющей атмосферой природы, открывает потрясающие панорамные виды на воды Dubai Creek и впечатляющий городской ландшафт.

Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать идеальное пространство для жизни. Великолепный архитектурный дизайн вдохновлен мягкими переливами жемчуга и плавными линиями воды, символизируя гармонию природы и современного роскошного образа жизни. Здесь вас ждут изысканные студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

В интерьерах Lumiere Heights сочетаются минимализм и утонченность, а высокие панорамные окна наполняют пространство естественным светом и открывают захватывающие виды. Просторные планировки и роскошные отделочные материалы делают каждую квартиру местом, где рождаются мечты. Гостиные зоны спроектированы так, чтобы дарить уют и свободу движения, а современные кухни и ванные комнаты выполнены с использованием премиальных материалов и стильных дизайнерских решений.

Комплекс предлагает инфинити-бассейн с потрясающим видом на воды Dubai Creek, где можно расслабиться после долгого дня, эксклюзивный фитнес-центр на крыше с современным оборудованием, зоной для йоги и просторными площадками для силовых тренировок, а также зеленые сады, которые идеально подходят для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Помимо прочего, резидентам доступны лаунж-зона, бильярд, игровая площадка, мини-библиотека, пространство для коворкинга и кофейный бар.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Фитнес-центр

Зона для йоги

Лаунж-зона

Сады

Коворкинг

Игровая площадка

Библиотека

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 65/35

Особенности квартир

Без мебели, без кухонной техники, но будет полностью оборудована.

Международный аэропорт Дубай - 4 минуты

Станция метро - 8 минут ходьбы

Бизнес-Бэй - 15 минут

Гольф-клуб - 16 минут

Дубай-Крик - 17 минут

Бурдж Халифа - 18 минут

Пальма Джумейра - 30 минут

Дубай Марина - 34 минуты

Расположение и объекты поблизости