Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €682,919

139 м² 1

Сдача в: 2025

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Квартира с шикарным видом на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai. Резиденции оснащены полностью оборудованными кухнями, гардеробными шкафами в спальнях. Для владельцев каждых апартаментов выделено место на крытой парковке. ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА: - бассейн; - поликлиника; - зона медитации; - тренажерный зал; - детская игровая площадка; - зона барбекю. В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ: - 3 просторных парка - широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений. - больница, детские сады и школы - поле для гольфа ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству. Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль. Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%. ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, ПОКАЖУ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ОБЪЕКТ ЛИЧНО ИЛИ ОНЛАЙН! БОЛЬШАЯ БАЗА ОБЪЕКТОВ, ПОДБЕРУ АПАРТАМЕНТЫ ЛИЧНО ПОД ВАШ ЗАПРОС!