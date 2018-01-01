  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,04 млн
;
16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным идом на океан.

Резиденция располагает двумя инфинити-бассейнами, один из которых имеет песчаный пляж, тренажерным залом с зоной для йоги, спортивной площадкой, лужайкой, спа-центром, сауной и парными, коворкингом, игровой комнатой, зоной отдыха на открытом воздухе, зоной барбекю, детским бассейном, детской площадкой и детским клубом.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 10 минут
  • Международный аэропорт - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Джумейра - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция 555 Park Views с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€459,133
Жилой комплекс Greenside Residence
Дубай, ОАЭ
от
€350,000
Жилой комплекс The Society House
Абу-Даби, ОАЭ
от
€494,580
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
от
€123,850
Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе
Дубай, ОАЭ
от
€275,966
Вы просматриваете
Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,04 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€151,496
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием. Каждая квартира имеет балкон или террасу. Резиденция располагает парковкой, фитнес-залом, сауной, бассейном, охраной и видеонаблюдением, парком, детской площадкой, консьержем, спа-центрами, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Встроенные шкафы Мраморный пол Отопление Кухонная мебель Преимущества Доходность - 6,98% Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, торговыми центрами и гимназией. Дубай Молл - 26,9 км Бурдж-Халифа - 25,2 км Аэропорт - 30,8 км Море - 18 км
Жилой комплекс Creek Vistas Grande
Жилой комплекс Creek Vistas Grande
Дубай, ОАЭ
от
€682,919
Площадь 139 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Квартира с шикарным видом на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai. Резиденции оснащены полностью оборудованными кухнями, гардеробными шкафами в спальнях. Для владельцев каждых апартаментов выделено место на крытой парковке. ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА: - бассейн; - поликлиника; - зона медитации; - тренажерный зал; - детская игровая площадка; - зона барбекю. В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ: - 3 просторных парка - широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений. - больница, детские сады и школы - поле для гольфа ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству. Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль. Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%. ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ, ПОКАЖУ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ОБЪЕКТ ЛИЧНО ИЛИ ОНЛАЙН! БОЛЬШАЯ БАЗА ОБЪЕКТОВ, ПОДБЕРУ АПАРТАМЕНТЫ ЛИЧНО ПОД ВАШ ЗАПРОС!  
Жилой комплекс Элегантные апартаменты с потрясающим видом
Жилой комплекс Элегантные апартаменты с потрясающим видом
Дубай, ОАЭ
от
€485,995
Площадь 38–93 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Verde by Sobha - ультрасовременный комплекс, представляющий собой башню с элегантным современным фасадом, из окон которой открывается потрясающий вид на гольф-клуб Emirates, пристань для яхт Дубая и Персидский залив. На территории здания расположатся лучшие удобства, среди которых инфинити-бассейн, джакузи, зона для йоги, крытый и открытый тренажерный зал, площадки для барбекю, лаунж-зона, а также крытая и открытая детские площадки. Также будут доступны: - фитнес-центр - бассейн - ландшафтный сад - детская игровая площадка Данная локация является крайне привлекательной, ведь этот район предлагает все необходимое для комфортной жизни, в том числе и доступ к популярным местам Дубая. В пределах 10 минут на машине находятся: Dubai Harbour, Dubai Marina, JBR Beach, Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates и многие другие локации. В шаговой доступности торговые центры, кафе и рестораны, учебные заведения высокого уровня, благоустроенные парки, клиники и супермаркеты. До торгового центра Dubai Mall примерно 17 минут, до Пальмы Джумейра — 9 минут, до Бурдж-эль-Араб — 13 минут. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах зарубежной недвижимости!
Realting.com
Перейти