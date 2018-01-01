Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
38–93 м²
3
Сдача в: 2026
Verde by Sobha - ультрасовременный комплекс, представляющий собой башню с элегантным современным фасадом, из окон которой открывается потрясающий вид на гольф-клуб Emirates, пристань для яхт Дубая и Персидский залив.
На территории здания расположатся лучшие удобства, среди которых инфинити-бассейн, джакузи, зона для йоги, крытый и открытый тренажерный зал, площадки для барбекю, лаунж-зона, а также крытая и открытая детские площадки.
Также будут доступны:
- фитнес-центр
- бассейн
- ландшафтный сад
- детская игровая площадка
Данная локация является крайне привлекательной, ведь этот район предлагает все необходимое для комфортной жизни, в том числе и доступ к популярным местам Дубая. В пределах 10 минут на машине находятся: Dubai Harbour, Dubai Marina, JBR Beach, Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates и многие другие локации.
В шаговой доступности торговые центры, кафе и рестораны, учебные заведения высокого уровня, благоустроенные парки, клиники и супермаркеты. До торгового центра Dubai Mall примерно 17 минут, до Пальмы Джумейра — 9 минут, до Бурдж-эль-Араб — 13 минут.
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