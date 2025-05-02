Жилой комплекс Роскошные апартаменты в небоскрёбе Skyscape Altius, район Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Skyscape Altius – жилой комплекс, расположенный в районе Nad Al Sheba 1, который открывает перед вами мир комфорта, изысканного дизайна и потрясающих панорамных видов. В проекте воплощены самые высокие стандарты жилья премиум-класса. Просторные апартаменты с изысканными интерьерами оформлены с использованием качественных материалов. Кухня оборудована встроенной техникой Bosch или эквивалентных брендов, включая холодильник, духовой шкаф, газовую плиту с вытяжкой и стирально-сушильную машину. Столешницы выполнены из высококачественного композитного камня, придавая кухне элегантность и долговечность. Ванные комнаты оформлены с вниманием к деталям – сантехника Duravit или аналогичных премиальных брендов, стильные меблированные туалетные столики, элегантные столешницы из искусственного камня и первоклассная отделка создают атмосферу уюта и релакса. Система автоматизированного управления домом позволяет легко контролировать освещение и температуру, а инновационная система охлаждения FCU и District Cooling обеспечивает комфорт в любое время года.

На территории комплекса предусмотрены бассейны для взрослых и детей. Для поклонников активного образа жизни современный тренажерный зал оборудован передовыми тренажерами, а также есть студия йоги. Спортивная площадка и беговая дорожка позволяют поддерживать себя в форме на свежем воздухе. Клубный дом станет идеальным местом для общения и отдыха. Для продуктивной работы создано просторное коворкинг-пространство, где можно сосредоточиться на задачах в комфортных условиях. Для самых маленьких жителей комплекса предусмотрены детская игровая площадка и уютная игровая комната, где они смогут весело и безопасно проводить время с друзьями.

Бассейны для взрослых и детей

Дзен-сад

Клубный дом

Коворкинг пространство

Музыкальная комната

Арт-комната

Джакузи

Сауна и парная

Тренажерный зал

Спортивная площадка

Беговая дорожка

Студия йоги

Кинотеатр

Зона барбекю

Детская игровая площадка

Детская игровая комната

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Расположение комплекса в престижном районе Nad Al Sheba 1 обеспечивает удобную транспортную доступность ко всем знаковым достопримечательностям города. Всего в нескольких минутах езды – Downtown Dubai, Бурдж-Халифа, Dubai Mall, а также лучшие рестораны, элитные бутики и развлекательные центры. При этом резиденция остается уединенной и окруженной зелеными ландшафтами и спокойными лагунами, создавая идеальный баланс между динамичной городской жизнью и природной гармонией.