  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Роскошные апартаменты в небоскрёбе Skyscape Altius, район Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Роскошные апартаменты в небоскрёбе Skyscape Altius, район Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$502,880
14.04.2025
$499,774
13.04.2025
$500,067
12.04.2025
$501,934
11.04.2025
$513,275
10.04.2025
$515,367
09.04.2025
$517,960
08.04.2025
$517,637
06.04.2025
$517,939
05.04.2025
$513,221
04.04.2025
$520,082
03.04.2025
$525,849
02.04.2025
$524,741
01.04.2025
$523,556
30.03.2025
$521,945
29.03.2025
$525,848
28.03.2025
$527,768
27.03.2025
$525,919
26.03.2025
$525,590
25.03.2025
$523,795
24.03.2025
$510,473
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25103
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426552
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Skyscape Altius – жилой комплекс, расположенный в районе Nad Al Sheba 1, который открывает перед вами мир комфорта, изысканного дизайна и потрясающих панорамных видов. В проекте воплощены самые высокие стандарты жилья премиум-класса. Просторные апартаменты с изысканными интерьерами оформлены с использованием качественных материалов. Кухня оборудована встроенной техникой Bosch или эквивалентных брендов, включая холодильник, духовой шкаф, газовую плиту с вытяжкой и стирально-сушильную машину. Столешницы выполнены из высококачественного композитного камня, придавая кухне элегантность и долговечность. Ванные комнаты оформлены с вниманием к деталям – сантехника Duravit или аналогичных премиальных брендов, стильные меблированные туалетные столики, элегантные столешницы из искусственного камня и первоклассная отделка создают атмосферу уюта и релакса. Система автоматизированного управления домом позволяет легко контролировать освещение и температуру, а инновационная система охлаждения FCU и District Cooling обеспечивает комфорт в любое время года.

На территории комплекса предусмотрены бассейны для взрослых и детей. Для поклонников активного образа жизни современный тренажерный зал оборудован передовыми тренажерами, а также есть студия йоги. Спортивная площадка и беговая дорожка позволяют поддерживать себя в форме на свежем воздухе. Клубный дом станет идеальным местом для общения и отдыха. Для продуктивной работы создано просторное коворкинг-пространство, где можно сосредоточиться на задачах в комфортных условиях. Для самых маленьких жителей комплекса предусмотрены детская игровая площадка и уютная игровая комната, где они смогут весело и безопасно проводить время с друзьями.

Удобства и оснащение в доме
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Дзен-сад
  • Клубный дом
  • Коворкинг пространство
  • Музыкальная комната
  • Арт-комната
  • Джакузи
  • Сауна и парная
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Беговая дорожка
  • Студия йоги
  • Кинотеатр
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Детская игровая комната
Расположение и объекты поблизости

Расположение комплекса в престижном районе Nad Al Sheba 1 обеспечивает удобную транспортную доступность ко всем знаковым достопримечательностям города. Всего в нескольких минутах езды – Downtown Dubai, Бурдж-Халифа, Dubai Mall, а также лучшие рестораны, элитные бутики и развлекательные центры. При этом резиденция остается уединенной и окруженной зелеными ландшафтами и спокойными лагунами, создавая идеальный баланс между динамичной городской жизнью и природной гармонией.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Mural с бассейном, спа-комплексом и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,99 млн
Многоквартирный жилой дом Kempinski Marina Residences
Дубай, ОАЭ
от
$899,083
Многоквартирный жилой дом The Sapphire by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$15,35 млн
Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,54 млн
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,81 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в небоскрёбе Skyscape Altius, район Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$502,880
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Portofino by THOE
Жилой комплекс Portofino by THOE
Дубай, ОАЭ
от
$790,777
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
AG LUXURY PROPERTIES LLC из Дубая рада предложить продажу этой роскошной недвижимости на 5-звездочном курорте под названием «Портофино». Престижное строение является частью роскошного проекта под названием «Сердце Европы», созданного застройщиком – THOE Limited из Дубая. Комплекс красивых…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Aryan
Жилой комплекс Aryan
Дубай, ОАЭ
от
$174,960
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
Прекрасные апартаменты в жилом комплексе Aryan в оживленном районе Джебель-Али! Рядом метро! Множество удобств для комфортной жизни! Отличное расположение! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, детская игровая зона…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом The Ring PMR
Многоквартирный жилой дом The Ring PMR
Дубай, ОАЭ
от
$19,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Этот роскошный проект украшает оживленный район Джумейра, идеально расположенный вдоль живописного водного канала Дубая. Дуплекс Sky Mansion с 6 спальнями, осталось несколько эксклюзивных квартир. Наслаждайтесь неторопливой прогулкой по прекрасным близлежащим пляжам и откройте для себя множ…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации