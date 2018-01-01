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Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€259,821
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14
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, беседками.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с Джумейра-Бич и Пальма Джумейра.

  • Джумейра-Бич - 13 минут
  • Mall of Emirates - 17 минут
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Дубай Молл - 23 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€259,821
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Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду. Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан. Расположение и объекты поблизости Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы. Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м. Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани. ТЦ Dubai Marina Mall - 4 мин (на машине) Пляж Marina Beach - 6 мин Район Palm Jumeirah - 9 мин ТЦ Дубай Молл - 18 мин Небоскреб Бурдж-Халифа - 20 мин Аэропорт — 25 мин Мечеть Джумейра — 23 мин Парк Creek — 22 мин
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с изумительным видом
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с изумительным видом
Дубай, ОАЭ
от
€1,28 млн
Площадь 32–144 м²
5 объектов 5
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Seapoint — премиальный жилой комплекс от известного застройщика Emaar Properties. Он расположен в Emaar Beachfront, состоит из двух башен в 42 и 57 этажей и считается одним из самых высоких на полуострове. В проекте представлены роскошные апартаменты с 1–3 спальнями, эксклюзивные пентхаусы с 5-6 спальнями и полуэтажи. Резиденции площадью от 53 кв. м до 1,090 кв. м оснащены частными балконами, с которых открывается изумительный вид на Ain Dubai и Palm Jumeirah. Недвижимость продается без мебели. Во всех апартаментах есть прачечная, а в резиденциях с тремя спальнями — комната для прислуги. В пентхаусах предусмотрены террасы, семейная комната и демонстрационная кухня. Владельцы резиденций с шестью спальнями, помимо всего прочего, смогут воспользоваться домашним тренажерным залом. Инфраструктура: Жители Seapoint получат доступ к большому количеству удобств, среди которых: - 40-метровый бассейн, дополненный шезлонгами и детским бассейном; - роскошный сад на крыше здания площадью более 3,000 кв. м; - частный 450-метровый пляж, предназначенный только для жильцов комплекса; - городская площадь на набережной с большим количеством торговых и F&B-заведений; - крытая автостоянка; - детская игровая зона; - зоны общего пользования; - барбекю-зоны; - бутики и кафе, расположенные на первом этаже; - ландшафтный сад. Расположение: Жители Seapoint смогут быстро добраться в любую часть Дубая, так как комплекс находится рядом с Sheikh Zayed Road. Примерно за полчаса езды на автомобиле можно доехать до Jumeirah Village Circle, Al Safa и Dubai International Airport. Также вы сможете пользоваться общественным транспортом — всего в нескольких минутах ходьбы находятся автобусные станции Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 2, Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 1 и трамвайная станция Mina Seyahi. В 10 минутах езды от комплекса расположены такие важные объекты инфраструктуры, как: - Spinneys, Carrefour; - Marina Medical Center; - American University in Dubai; - Monroe’s Nursery; - Al Manara Pharmacy. Также в непосредственной близости находятся Skydive Dubai, аквапарк Jungle Bay, Dubai International Marine Club и Dubai Marina Yacht Club. Так как Emaar Beachfront — часть Dubai Harbour, жители Seapoint получат доступ к крупнейшей в регионе пристани для яхт, где расположено множество розничных магазинов и F&B-заведений. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Rixos Dubai Islands Hotel & Residences
Жилой комплекс Rixos Dubai Islands Hotel & Residences
Дубай, ОАЭ
от
€593,395
Площадь 93 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
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