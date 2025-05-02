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Жилой комплекс Новая резиденция Olivia с бассейном, кинотеатром и детской площадкой, Green Community Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$306,988
14.04.2025
$305,643
13.04.2025
$305,823
12.04.2025
$306,965
11.04.2025
$313,901
10.04.2025
$315,181
09.04.2025
$316,765
08.04.2025
$316,567
06.04.2025
$316,753
05.04.2025
$313,867
04.04.2025
$318,064
03.04.2025
$321,590
02.04.2025
$320,913
01.04.2025
$320,188
30.03.2025
$319,202
29.03.2025
$321,589
28.03.2025
$322,763
27.03.2025
$321,633
26.03.2025
$321,432
25.03.2025
$320,333
24.03.2025
$319,250
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19858
ID новостройки на Realting
In CRM: 2374370
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Olivia Residences - это современный проект в Dubai Investment Park 1 с великолепным видом на парк Green Community. Этот объект недвижимости предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями.

Жители Olivia Residences могут насладиться разнообразными удобствами, включая пейзажный бассейн с джакузи, тренажерный зал с панорамным видом, специальный детский бассейн, зону для медитации, сауну, здоровый сад, водные объекты и многое другое. Кроме того, здесь есть детская игровая площадка и услуги няни для детей.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря близости к школам, метро, больницам и магазинам, Olivia Residences предоставляет удобное расположение для жизни в городе.

  • Станция метро - 3 минуты
  • Школы - 3 минуты
  • Больницы - 3 минуты
  • Экспо-Сити - 3 минуты
  • Mall of the Emirates - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Аэропорт - 25 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Olivia с бассейном, кинотеатром и детской площадкой, Green Community Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$306,988
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