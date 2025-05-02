Жилой комплекс Новая резиденция Olivia с бассейном, кинотеатром и детской площадкой, Green Community Village, Дубай, ОАЭ

Olivia Residences - это современный проект в Dubai Investment Park 1 с великолепным видом на парк Green Community. Этот объект недвижимости предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями.

Жители Olivia Residences могут насладиться разнообразными удобствами, включая пейзажный бассейн с джакузи, тренажерный зал с панорамным видом, специальный детский бассейн, зону для медитации, сауну, здоровый сад, водные объекты и многое другое. Кроме того, здесь есть детская игровая площадка и услуги няни для детей.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря близости к школам, метро, больницам и магазинам, Olivia Residences предоставляет удобное расположение для жизни в городе.