Апартаменты с меблированной кухней! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Беспроцентная рассрочка!
Ayala On The Park by NSHAMA расположен в оживленном районе Town Square Dubai.
Удобства:
- рестораны
- бассейны
- теннисные корты
- фитнес-центр
- просторная парковка
- площадки для барбекю
- детские игровые площадки
- зеленые окрестности
- велосипедные и беговые дорожки
- спортивные корты
Район: Town Square
10 минут — до Конноспортивного клуба Dubai Polo & Equestrian Club
15 минут — до Dubai Miracle Garden
20 минут — до EXPO 2020, Ипподрома Jebel Ali Racecourse
25 минут — до Palm Jumeirah, The Dubai Mall
30 минут — до Международного аэропорта Дубай
План оплаты:
50 % - на стадии строительства
50 % - по завершении
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