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Ayala

Дубай, ОАЭ
от
€204,031
;
UP
10
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О комплексе

Апартаменты с меблированной кухней! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Беспроцентная рассрочка!

Ayala On The Park by NSHAMA расположен в оживленном районе Town Square Dubai.

Удобства:
- рестораны
- бассейны
- теннисные корты
- фитнес-центр
- просторная парковка
- площадки для барбекю
- детские игровые площадки
- зеленые окрестности
- велосипедные и беговые дорожки
- спортивные корты

Район: Town Square

10 минут — до Конноспортивного клуба Dubai Polo & Equestrian Club
15 минут — до Dubai Miracle Garden
20 минут — до EXPO 2020, Ипподрома Jebel Ali Racecourse
25 минут — до Palm Jumeirah, The Dubai Mall
30 минут — до Международного аэропорта Дубай

План оплаты:
50 % - на стадии строительства
50 % - по завершении

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Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
16
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Ayala
Дубай, ОАЭ
от
€204,031
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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