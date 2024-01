Апартаменты с меблированной кухней! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Беспроцентная рассрочка!



Ayala On The Park by NSHAMA расположен в оживленном районе Town Square Dubai.



Удобства:

- рестораны

- бассейны

- теннисные корты

- фитнес-центр

- просторная парковка

- площадки для барбекю

- детские игровые площадки

- зеленые окрестности

- велосипедные и беговые дорожки

- спортивные корты



Район: Town Square



10 минут — до Конноспортивного клуба Dubai Polo & Equestrian Club

15 минут — до Dubai Miracle Garden

20 минут — до EXPO 2020, Ипподрома Jebel Ali Racecourse

25 минут — до Palm Jumeirah, The Dubai Mall

30 минут — до Международного аэропорта Дубай



План оплаты:

50 % - на стадии строительства

50 % - по завершении



Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!