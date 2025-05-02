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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Voxa с бассейнами и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$173,457
08.05.2025
$173,457
07.05.2025
$174,054
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9
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ID: 25879
ID новостройки на Realting
In CRM: 2451821
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

В самом сердце одного из самых динамично развивающихся районов Дубая — Jumeirah Village Triangle — расположился уникальный жилой проект, который переворачивает представление о городской жизни. VOXA — это не просто место для жизни, это точка притяжения для тех, кто стремится к гармонии между насыщенной городской энергией и уютной атмосферой сообщества. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2, а также пентхаусы с 4 спальнями и панорамными видами.

Начните утро с пробежки по оборудованной беговой дорожке, затем зарядитесь энергией во время йоги в дзен-саду. Погрузитесь в спокойствие и комфорт в зоне отдыха, окунитесь в кристально чистый бассейн или насладитесь отдыхом на пляже прямо у дома. Детей ждут игровые зоны и отдельный бассейн, а для домашних питомцев оборудован собственный парк. Если вы сторонник активного образа жизни, то комплекс предлагает падел-корт, мини-гольф и полностью оборудованный тренажерный зал. Вечером здесь можно устроить встречу с близкими в зоне барбекю или посмотреть кино под открытым небом. На территории комплекса расположены современные коворкинг-пространства — идеальное решение для фрилансеров и предпринимателей.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Падел-корты
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Тренажерный зал
  • Лаунж-зоны
  • Джакузи и беседки
  • Парк для выгула собак
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Мини-гольф
  • Дзен-сад
  • Беговая дорожка

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 65/35 (рассрочка платежей после сдачи проекта)

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Проект выгодно расположен: всего за несколько минут можно добраться до Dubai Marina, Downtown Dubai и основных транспортных артерий города, включая Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Это делает VOXA не только идеальным местом для проживания, но и чрезвычайно привлекательным объектом для инвестиций: высокий арендный потенциал и постоянный спрос со стороны арендаторов и покупателей обеспечены.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Voxa с бассейнами и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$173,457
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