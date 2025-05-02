Жилой комплекс Престижный новый комплекс Belgravia Gardens с широким спектром услуг в районе Дубайленд, ОАЭ

Belgravia Gardens – жилой комплекс и динамичное сообщество, где стиль, комфорт и удобство гармонично сливаются воедино. Каждая деталь здесь продумана до мелочей, чтобы соответствовать вашему образу жизни: от элегантных резиденций с просторными террасами до общественных зон, наполненных атмосферой уюта и общения. К приобретению предлагается широкий выбор резиденций – от стильных студий до просторных апартаментов с 1-3 спальнями. Концепция проекта направлена на то, чтобы сделать жизнь резидентов комфортной, удобной и наполненной приятными моментами. В каждой квартире предусмотрены современные открытые планировки, премиальная отделка и большие панорамные окна, наполняющие помещения естественным светом.

Жители комплекса смогут воспользоваться разнообразными удобствами, создающими атмосферу активного и насыщенного образа жизни. Ключевой элемент проекта – двухуровневый клубный дом, где на нижнем уровне расположены общественные зоны для встреч и отдыха, а верхний этаж отведен под фитнес и оздоровительный центр. Для активного досуга предусмотрены теннисные и падел-корты, мини-гольф, беговые и прогулочные дорожки. Семьи с детьми оценят игровые зоны, детский бассейн и специально оборудованный парк. Также в комплексе есть сауна, парная, студии йоги и пилатеса, а для любителей спокойного отдыха – уединенный зеленый сад для чтения, зона с шезлонгами и терраса для барбекю.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 70/30

20% - при бронировании

⁠10% - через 60 дней

10% - через 120 дней

5% - через 240 дней

⁠5% - через 360 дней

5% - на стадии строительства 20%

5% - на стадии строительства 30%

⁠5% - на стадии строительства 40%

5% - на стадии строительства 50%

30% - после сдачи проекта

Бассейны для взрослых и детей

Детские игровые площадки и комнаты

Сауна и парная

Оздоровительный центр

Сад для чтения

Зона барбекю

Теннисный и падел-корты

Парк для выгула собак

Студии йоги, пилатеса и фитнеса

Беговая дорожка

Мини-гольф

Клубный дом

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в самом сердце Dubailand — одного из самых перспективных районов Дубая, где соединяются современные жилые кварталы, престижные развлекательные центры и живописные зеленые зоны. Жить здесь – значит быть в центре динамичного и яркого района, с легким доступом к самым знаковым местам города: IMG World of Adventure, Global Village, Cityland Mall, Business Bay и Downtown Dubai. Это ваш шанс стать частью исключительного сообщества в одном из самых привлекательных районов Дубая.