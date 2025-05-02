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Жилой комплекс Престижный новый комплекс Belgravia Gardens с широким спектром услуг в районе Дубайленд, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$299,331
14.04.2025
$297,482
13.04.2025
$297,657
12.04.2025
$298,768
11.04.2025
$305,518
10.04.2025
$306,764
09.04.2025
$308,307
08.04.2025
$308,115
06.04.2025
$308,295
05.04.2025
$305,486
04.04.2025
$309,570
03.04.2025
$313,003
02.04.2025
$312,344
01.04.2025
$311,637
30.03.2025
$310,679
29.03.2025
$313,002
28.03.2025
$314,145
27.03.2025
$313,045
26.03.2025
$312,849
25.03.2025
$311,780
24.03.2025
$310,724
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24860
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422332
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Belgravia Gardens – жилой комплекс и динамичное сообщество, где стиль, комфорт и удобство гармонично сливаются воедино. Каждая деталь здесь продумана до мелочей, чтобы соответствовать вашему образу жизни: от элегантных резиденций с просторными террасами до общественных зон, наполненных атмосферой уюта и общения. К приобретению предлагается широкий выбор резиденций – от стильных студий до просторных апартаментов с 1-3 спальнями. Концепция проекта направлена на то, чтобы сделать жизнь резидентов комфортной, удобной и наполненной приятными моментами. В каждой квартире предусмотрены современные открытые планировки, премиальная отделка и большие панорамные окна, наполняющие помещения естественным светом.

Жители комплекса смогут воспользоваться разнообразными удобствами, создающими атмосферу активного и насыщенного образа жизни. Ключевой элемент проекта – двухуровневый клубный дом, где на нижнем уровне расположены общественные зоны для встреч и отдыха, а верхний этаж отведен под фитнес и оздоровительный центр. Для активного досуга предусмотрены теннисные и падел-корты, мини-гольф, беговые и прогулочные дорожки. Семьи с детьми оценят игровые зоны, детский бассейн и специально оборудованный парк. Также в комплексе есть сауна, парная, студии йоги и пилатеса, а для любителей спокойного отдыха – уединенный зеленый сад для чтения, зона с шезлонгами и терраса для барбекю.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 70/30

  • 20% - при бронировании
  • ⁠10% - через 60 дней
  • 10% - через 120 дней
  • 5% - через 240 дней
  • ⁠5% - через 360 дней
  • 5% - на стадии строительства 20%
  • 5% - на стадии строительства 30%
  • ⁠5% - на стадии строительства 40%
  • 5% - на стадии строительства 50%
  • 30% - после сдачи проекта
Удобства и оснащение в доме
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детские игровые площадки и комнаты
  • Сауна и парная
  • Оздоровительный центр
  • Сад для чтения
  • Зона барбекю
  • Теннисный и падел-корты
  • Парк для выгула собак
  • Студии йоги, пилатеса и фитнеса
  • Беговая дорожка
  • Мини-гольф
  • Клубный дом
Расположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в самом сердце Dubailand — одного из самых перспективных районов Дубая, где соединяются современные жилые кварталы, престижные развлекательные центры и живописные зеленые зоны. Жить здесь – значит быть в центре динамичного и яркого района, с легким доступом к самым знаковым местам города: IMG World of Adventure, Global Village, Cityland Mall, Business Bay и Downtown Dubai. Это ваш шанс стать частью исключительного сообщества в одном из самых привлекательных районов Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Престижный новый комплекс Belgravia Gardens с широким спектром услуг в районе Дубайленд, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$299,331
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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