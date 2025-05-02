Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Grand с бассейнами, зонами отдыха и мини-гольфом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Cove Grand — элегантный жилой комплекс, утопающий в зелени парковой зоны, в сердце уютного и динамично развивающегося семейного района Dubailand. Это не просто место для жизни — это пространство, в котором продумано всё до мелочей для тех, кто ценит гармонию, комфорт и стиль. Современная архитектура, продуманные планировки и безупречное зонирование создают атмосферу утонченной роскоши.

Огромным преимуществом проекта является то, что все резиденции — от студий до просторных квартир с одной, двумя и тремя спальнями — полностью меблированы. Это позволяет заселиться или начать получать доход от аренды сразу после получения ключей, без лишних затрат и ожиданий.

Инфраструктура комплекса впечатляет своим разнообразием и создана для полноценной, насыщенной и активной жизни. Жители смогут наслаждаться отдыхом у взрослого и детского бассейнов, проводить вечера в лаунж-зонах под открытым небом или устраивать уютные встречи с друзьями в живописной зоне для барбекю. Для активного образа жизни предусмотрен современный полностью оборудованный тренажёрный зал и мини-гольф. Ваши дети будут в восторге от просторной детской площадки, а вся семья сможет вместе провести время за просмотром фильмов в кинотеатре под открытым небом.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Оборудованный тренажерный зал

Современный клубный дом

Зоны отдыха на свежем воздухе

Живописная зона барбекю

Мини-гольф

Детская игровая площадка

Кинотеатр

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50, 70/30 (план рассрочки после окончания строительства)

Особенности квартир

Мебель включена

Расположение и объекты поблизости

Удобное расположение вблизи Palm Jebel Ali и Jebel Ali обеспечивает отличную транспортную доступность и близость ко всем важным объектам инфраструктуры.