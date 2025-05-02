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  3. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Grand с бассейнами, зонами отдыха и мини-гольфом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Grand с бассейнами, зонами отдыха и мини-гольфом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$187,762
14.04.2025
$187,251
13.04.2025
$187,361
12.04.2025
$188,060
11.04.2025
$192,309
10.04.2025
$193,093
09.04.2025
$194,064
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ID: 25711
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446368
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Cove Grand — элегантный жилой комплекс, утопающий в зелени парковой зоны, в сердце уютного и динамично развивающегося семейного района Dubailand. Это не просто место для жизни — это пространство, в котором продумано всё до мелочей для тех, кто ценит гармонию, комфорт и стиль. Современная архитектура, продуманные планировки и безупречное зонирование создают атмосферу утонченной роскоши.

Огромным преимуществом проекта является то, что все резиденции — от студий до просторных квартир с одной, двумя и тремя спальнями — полностью меблированы. Это позволяет заселиться или начать получать доход от аренды сразу после получения ключей, без лишних затрат и ожиданий.

Инфраструктура комплекса впечатляет своим разнообразием и создана для полноценной, насыщенной и активной жизни. Жители смогут наслаждаться отдыхом у взрослого и детского бассейнов, проводить вечера в лаунж-зонах под открытым небом или устраивать уютные встречи с друзьями в живописной зоне для барбекю. Для активного образа жизни предусмотрен современный полностью оборудованный тренажёрный зал и мини-гольф. Ваши дети будут в восторге от просторной детской площадки, а вся семья сможет вместе провести время за просмотром фильмов в кинотеатре под открытым небом.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Современный клубный дом
  • Зоны отдыха на свежем воздухе
  • Живописная зона барбекю
  • Мини-гольф
  • Детская игровая площадка
  • Кинотеатр

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50, 70/30 (план рассрочки после окончания строительства)

Особенности квартир

Мебель включена

Расположение и объекты поблизости

Удобное расположение вблизи Palm Jebel Ali и Jebel Ali обеспечивает отличную транспортную доступность и близость ко всем важным объектам инфраструктуры.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Grand с бассейнами, зонами отдыха и мини-гольфом, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$187,762
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