Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов ESSENL1FE с двумя бассейнами и коммерческими помещениями, JVT, Дубай, ОАЭ

ESSENL1FE от Object 1 — это уникальный проект, который переосмысляет представление о современном жилье в центре Jumeirah Village Triangle. ESSENL1FE воплощает идею оазиса в городе: здесь роскошь сочетается с комфортом, а каждая деталь продумана для создания атмосферы спокойствия и гармонии.

Проект предлагает жильё с премиальной отделкой и полностью меблированными апартаментами, которые удовлетворяют самые высокие стандарты качества. Особенности ESSENL1FE подчёркиваются уникальными удобствами, включая бассейн в стиле лагуны с песчаным берегом, панорамный бассейн на крыше с видами на город и просторный зал для мероприятий, идеальный для проведения встреч и отдыха.

Здание имеет продуманную инфраструктуру:

Этажность: B+G+5P+23F+R

Коммерческие пространства: розничные магазины и офисы (RETAIL 1-4, OFFICE 1-10), что делает проект идеальным не только для жизни, но и для ведения бизнеса.

Каждый аспект ESSENL1FE создавался с учётом потребностей современного горожанина, который стремится к балансу между активной жизнью и уединённым отдыхом.

Удобства:

Бассейн в стиле лагуны

Панорамный бассейн на крыше

Зал для мероприятий

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе District 3, Jumeirah Village Triangle.