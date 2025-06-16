Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов ESSENL1FE с двумя бассейнами и коммерческими помещениями, JVT, Дубай, ОАЭ

ESSENL1FE от Object 1 — это уникальный проект, который переосмысляет представление о современном жилье в центре Jumeirah Village Triangle. ESSENL1FE воплощает идею оазиса в городе: здесь роскошь сочетается с комфортом, а каждая деталь продумана для создания атмосферы спокойствия и гармонии.
Проект предлагает жильё с премиальной отделкой и полностью меблированными апартаментами, которые удовлетворяют самые высокие стандарты качества. Особенности ESSENL1FE подчёркиваются уникальными удобствами, включая бассейн в стиле лагуны с песчаным берегом, панорамный бассейн на крыше с видами на город и просторный зал для мероприятий, идеальный для проведения встреч и отдыха.
Здание имеет продуманную инфраструктуру:
Каждый аспект ESSENL1FE создавался с учётом потребностей современного горожанина, который стремится к балансу между активной жизнью и уединённым отдыхом.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Рассрочка
60/40Особенности квартир
Полностью меблированные апартаментыРасположение и объекты поблизости
Здание расположено в районе District 3, Jumeirah Village Triangle.