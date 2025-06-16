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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов ESSENL1FE с двумя бассейнами и коммерческими помещениями, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$333,092
24.06.2025
$333,092
22.06.2025
$332,180
21.06.2025
$332,499
20.06.2025
$334,184
19.06.2025
$332,992
18.06.2025
$331,312
17.06.2025
$331,878
15.06.2025
$331,453
14.06.2025
$331,477
13.06.2025
$332,320
12.06.2025
$335,151
11.06.2025
$335,031
10.06.2025
$335,968
08.06.2025
$335,739
07.06.2025
$334,498
06.06.2025
$335,257
05.06.2025
$336,176
04.06.2025
$334,926
03.06.2025
$336,846
01.06.2025
$337,295
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4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23090
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413015
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

ESSENL1FE от Object 1 — это уникальный проект, который переосмысляет представление о современном жилье в центре Jumeirah Village Triangle. ESSENL1FE воплощает идею оазиса в городе: здесь роскошь сочетается с комфортом, а каждая деталь продумана для создания атмосферы спокойствия и гармонии.

Проект предлагает жильё с премиальной отделкой и полностью меблированными апартаментами, которые удовлетворяют самые высокие стандарты качества. Особенности ESSENL1FE подчёркиваются уникальными удобствами, включая бассейн в стиле лагуны с песчаным берегом, панорамный бассейн на крыше с видами на город и просторный зал для мероприятий, идеальный для проведения встреч и отдыха.

Здание имеет продуманную инфраструктуру:

  • Этажность: B+G+5P+23F+R
  • Коммерческие пространства: розничные магазины и офисы (RETAIL 1-4, OFFICE 1-10), что делает проект идеальным не только для жизни, но и для ведения бизнеса.

Каждый аспект ESSENL1FE создавался с учётом потребностей современного горожанина, который стремится к балансу между активной жизнью и уединённым отдыхом.

Удобства:

  • Бассейн в стиле лагуны
  • Панорамный бассейн на крыше
  • Зал для мероприятий

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе District 3, Jumeirah Village Triangle.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов ESSENL1FE с двумя бассейнами и коммерческими помещениями, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$333,092
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