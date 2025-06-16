  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Жилой комплекс Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Дубай, ОАЭ
от
$627,350
;
23
ID: 33059
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Ras (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

English English

Лучшие качественные жилые апартаменты с потрясающим видом на море и рядом с пристанью для яхт.

Удобства мирового класса для комфортной жизни.

Доступный план оплаты до даты передачи.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс MARINA STAR RESIDENCES
Дубай, ОАЭ
от
$627,939
Жилой комплекс Modern Living Meets Urban Lifestyle / Leos Hadley Heights
Дубай, ОАЭ
от
$199,639
Жилой комплекс Новая резиденция Stonehenge рядом c Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$425,745
Жилой комплекс Binghatti APEX
Дубай, ОАЭ
от
$176,967
Жилой комплекс Апартаменты от 112 тыс $
Дубай, ОАЭ
от
$112,000
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$217,720
Velos Residence — новый жилой проект от застройщика City View Developments в районе Motor City, Дубай. Комплекс представляет собой 30-этажную башню с 408 апартаментами: от студий до вариантов с 1 и 2 спальнями. Архитектура здания вдохновлена аэродинамикой и гоночной атмосферой Dubai Autodrom…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Показать все Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Жилой комплекс SO Hotel & Resorts/Uptown
Дубай, ОАЭ
от
$809,482
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 81
Готовые апартаменты в новом комплексе SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences в районе Uptown! Отличный вариант для жизни и инвестиций (ROI - 8,2% в $)! Предоставим каталог инвестора! В апартаментах меблирована кухня! Комплекс сдан! Удобства: отдельный вход и лобби для резидентов, эксклюзивны…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Жилой комплекс Aquamarine Beach Residences
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$319,051
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Потрясающие апартаменты в новом проекте Aquamarine Beach Residences! На берегу моря! Премиальная локация! Множество удобств для отдыха и развлечений! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: пляж, лагуна, инфинити-бассейн, фитнес-центры, парки, детские и…
Агентство
DDA Real Estate
