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  4. Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$464,018
14.04.2025
$461,152
13.04.2025
$461,423
12.04.2025
$463,146
11.04.2025
$473,610
10.04.2025
$475,541
09.04.2025
$477,934
08.04.2025
$477,635
06.04.2025
$477,913
05.04.2025
$473,561
04.04.2025
$479,891
03.04.2025
$485,213
02.04.2025
$484,191
01.04.2025
$483,095
30.03.2025
$481,611
29.03.2025
$485,212
28.03.2025
$486,983
27.03.2025
$485,277
26.03.2025
$484,974
25.03.2025
$483,316
24.03.2025
$357,792
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25299
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440611
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Skyvue Spectra by Sobha – это новый символ элегантности и современного дизайна в престижном районе Sobha Hartland II. Уникальная архитектура с динамичным зигзагообразным фасадом, панорамными окнами и просторными террасами делает каждую резиденцию настоящим произведением искусства. Здесь каждая деталь продумана до мелочей: от стильных интерьеров до умных планировок, создающих ощущение простора и уюта.

Комплекс Skyvue Spectra предлагает лучшие условия для жизни благодаря первоклассной инфраструктуре. Жители смогут наслаждаться инфинити-бассейном с потрясающими видами, современными фитнес-центрами, зоной для йоги и даже открытым кинотеатром под звёздным небом. Рядом расположены ведущие международные школы, офисные центры, элитный клубный дом и крупный торговый комплекс, обеспечивая удобный доступ ко всем необходимым сервисам.

Этот проект – больше, чем просто жильё, это шанс стать частью эксклюзивного сообщества в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая. Насладитесь роскошью, комфортом и захватывающими видами каждый день!

Удобства и оснащение в доме
  • Infinity-бассейн с панорамным видом
  • Джакузи для полного расслабления
  • Современные фитнес-центры (закрытый и открытый)
  • Просторная йога-студия
  • Открытый кинотеатр под звездным небом
  • Зона для пикников и отдыха на свежем воздухе
Расположение и объекты поблизости
  • 5 минут — заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary
  • 10 минут — ипподром Meydan Racecourse
  • 12 минут — Business Bay
  • 15 минут — Dubai Frame

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$464,018
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DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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