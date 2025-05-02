Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ

Skyvue Spectra by Sobha – это новый символ элегантности и современного дизайна в престижном районе Sobha Hartland II. Уникальная архитектура с динамичным зигзагообразным фасадом, панорамными окнами и просторными террасами делает каждую резиденцию настоящим произведением искусства. Здесь каждая деталь продумана до мелочей: от стильных интерьеров до умных планировок, создающих ощущение простора и уюта.

Комплекс Skyvue Spectra предлагает лучшие условия для жизни благодаря первоклассной инфраструктуре. Жители смогут наслаждаться инфинити-бассейном с потрясающими видами, современными фитнес-центрами, зоной для йоги и даже открытым кинотеатром под звёздным небом. Рядом расположены ведущие международные школы, офисные центры, элитный клубный дом и крупный торговый комплекс, обеспечивая удобный доступ ко всем необходимым сервисам.

Этот проект – больше, чем просто жильё, это шанс стать частью эксклюзивного сообщества в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая. Насладитесь роскошью, комфортом и захватывающими видами каждый день!

Infinity-бассейн с панорамным видом

Джакузи для полного расслабления

Современные фитнес-центры (закрытый и открытый)

Просторная йога-студия

Открытый кинотеатр под звездным небом

Зона для пикников и отдыха на свежем воздухе

5 минут — заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

10 минут — ипподром Meydan Racecourse

12 минут — Business Bay

15 минут — Dubai Frame

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости