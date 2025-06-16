Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ

Skyvue Solair — это уникальное воплощение элегантности и роскоши, расположенное в одном из самых престижных районов Дубая — Sobha Hartland II. Архитектурный шедевр, сочетающий современный стиль и продуманное планирование, предлагает своим резидентам не только высочайший уровень комфорта, но и захватывающие виды. Из окон ваших апартаментов открывается панорама на величественный Downtown Dubai, знаменитую линию небоскрёбов и природный заповедник Ras Al Khor, где можно насладиться уникальными пейзажами природы.
В комплексе представлены изысканные апартаменты с одной, полутора и двумя спальнями, разработанные для создания идеального баланса между стилем и функциональностью. Высококлассные удобства, такие как инфинити-бассейн с панорамными видами, крытая лаунж-зона, современный фитнес-центр и релакс-зона спа, обеспечат вам комфортную и полноценную жизнь в мегаполисе.
Skyvue Solair — это не просто недвижимость, это стиль жизни, который дарит вдохновение каждый день. Почувствуйте высоту премиального комфорта в самом центре Дубая и станьте частью легендарного сообщества.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.
Рассрочка
60/40Особенности квартир
Без мебели, кухонная бытовая техника включена в стоимость.Расположение и объекты поблизости