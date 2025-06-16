Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ

Skyvue Solair — это уникальное воплощение элегантности и роскоши, расположенное в одном из самых престижных районов Дубая — Sobha Hartland II. Архитектурный шедевр, сочетающий современный стиль и продуманное планирование, предлагает своим резидентам не только высочайший уровень комфорта, но и захватывающие виды. Из окон ваших апартаментов открывается панорама на величественный Downtown Dubai, знаменитую линию небоскрёбов и природный заповедник Ras Al Khor, где можно насладиться уникальными пейзажами природы.

В комплексе представлены изысканные апартаменты с одной, полутора и двумя спальнями, разработанные для создания идеального баланса между стилем и функциональностью. Высококлассные удобства, такие как инфинити-бассейн с панорамными видами, крытая лаунж-зона, современный фитнес-центр и релакс-зона спа, обеспечат вам комфортную и полноценную жизнь в мегаполисе.

Skyvue Solair — это не просто недвижимость, это стиль жизни, который дарит вдохновение каждый день. Почувствуйте высоту премиального комфорта в самом центре Дубая и станьте частью легендарного сообщества.

Удобства:

Бассейн infinity с панорамным видом

Лаунж на крыше

Современный фитнес-центр

Спа-зона

Прогулочные зоны и парки

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка

60/40

Особенности квартир

Без мебели, кухонная бытовая техника включена в стоимость.

2 международный школы - 10 минут

Downtown Dubai - 10 минут

Международный аэропорт Дубай - 12 минут

Бизнес-Бэй - 12 минут

Бурдж Халифа и Дубай Молл - 15 минут

Дубайская Опера - 15 минут

Пальма Джумейра - 25 минут

Расположение и объекты поблизости