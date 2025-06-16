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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$494,978
08.07.2025
$494,978
06.07.2025
$494,999
05.07.2025
$495,805
04.07.2025
$493,815
03.07.2025
$494,372
02.07.2025
$494,620
01.07.2025
$497,597
29.06.2025
$497,524
28.06.2025
$498,426
27.06.2025
$498,805
26.06.2025
$501,476
25.06.2025
$503,101
24.06.2025
$507,405
22.06.2025
$506,015
21.06.2025
$506,501
20.06.2025
$509,069
19.06.2025
$507,252
18.06.2025
$504,693
17.06.2025
$505,557
15.06.2025
$504,908
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23189
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414181
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Skyvue Solair — это уникальное воплощение элегантности и роскоши, расположенное в одном из самых престижных районов Дубая — Sobha Hartland II. Архитектурный шедевр, сочетающий современный стиль и продуманное планирование, предлагает своим резидентам не только высочайший уровень комфорта, но и захватывающие виды. Из окон ваших апартаментов открывается панорама на величественный Downtown Dubai, знаменитую линию небоскрёбов и природный заповедник Ras Al Khor, где можно насладиться уникальными пейзажами природы.

В комплексе представлены изысканные апартаменты с одной, полутора и двумя спальнями, разработанные для создания идеального баланса между стилем и функциональностью. Высококлассные удобства, такие как инфинити-бассейн с панорамными видами, крытая лаунж-зона, современный фитнес-центр и релакс-зона спа, обеспечат вам комфортную и полноценную жизнь в мегаполисе.

Skyvue Solair — это не просто недвижимость, это стиль жизни, который дарит вдохновение каждый день. Почувствуйте высоту премиального комфорта в самом центре Дубая и станьте частью легендарного сообщества.

Удобства:

  • Бассейн infinity с панорамным видом
  • Лаунж на крыше
  • Современный фитнес-центр
  • Спа-зона
  • Прогулочные зоны и парки

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка

60/40

Особенности квартир

Без мебели, кухонная бытовая техника включена в стоимость.

Расположение и объекты поблизости
  • 2 международный школы - 10 минут
  • Downtown Dubai - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 12 минут
  • Бизнес-Бэй - 12 минут
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл - 15 минут
  • Дубайская Опера - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$494,978
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