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Новая высотная резиденция Volta с бассейном и панорамным видом рядом с Дубай Молл, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€781,390
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6
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и Бурдж Халифа.

Резиденция располагает бассейнами, беговой дорожкой, зоной для йоги, парком, тренажерным залом, спа-зоной.

Окончание строительства - март 2028 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, холодильник, стиральная машина)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 2 минутах от станции метро и в 5 минутах от Дубай Молл.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция Volta с бассейном и панорамным видом рядом с Дубай Молл, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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€781,390
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Площадь 306–310 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES ОТ BINGHATTI DEVELOPERS И БРЕНДА JACOB & COBurj Binghatti Jacob & Co Residences – новый ультрароскошный проект премиальной недвижимости, который, вне всяких сомнений, станет архитектурным и дизайнерским шедевром Дубая. После завершения строительства этот уникальный комплекс, включающий более 100 этажей, получит титул самого высокого жилого здания в мире, побив рекорд New York`s Central Park Tower высотой в 472,4 м. В комплексе Burj Binghatti Jacob & Co Residences, расположенном в престижном деловом районе Business Bay, представлена коллекция эксклюзивных резиденций для истинных ценителей роскоши. В их числе безукоризненные апартаменты с 2 спальнями The Sapphire Suite Collection, резиденции с 3 спальнями The Emerald Suite Collection, а также 5 пентхаусов в трех дизайнерских решениях – Billionaire, Fleurs De Jardin и Astronomia. Заявлено, что пентхаус Billionaire должен стать одним из наиболее престижных жилых объектов в мире. Жители Burj Binghatti Jacob & Co Residences смогут пользоваться широким спектром удобств класса ультралюкс – от огромной гостиной с частной зоной для проведения мероприятий до бассейна с панорамным видом на горизонт современного Дубая, роскошного спа-центра и тренажерного зала. Также в распоряжении резидентов будет эксклюзивный консьерж-сервис с возможностью заказа услуг личного водителя, повара или телохранителя. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Эксклюзивный проект Burj Binghatti Jacob & Co Residences будет построен в развитом престижном районе Дубая Business Bay, в непосредственной близости от шоссе Ras Al Khor Road. Элегантное здание будет окружено роскошными отелями, современными жилыми сообществами и бизнес-центрами мирового класса. Районы Downtown Dubai, Dubai Design District и Международный аэропорт Dubai International Airport находятся в 15–20 минутах езды от небоскреба. Удачное расположение башни в центральной части Дубая открывает для жителей сообщества доступ к разнообразным развлечениям и достопримечательностям. Семейные люди, желающие отдохнуть от шума и суеты мегаполиса, могут посетить заповедник дикой природы Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, чтобы насладиться живописными ландшафтами мангровых рощ и понаблюдать за десятками видов птиц, включая знаменитых розовых фламинго, в их естественной среде обитания. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Многоквартирный жилой дом Studio | Altai Tower | JVT
Многоквартирный жилой дом Studio | Altai Tower | JVT
Дубай, ОАЭ
от
€165,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в JVT, известной как Altai Tower от Tiger Group Основные моменты; Новый высотный фасад с роскошными классными услугами Творческий дизайн и декор в инновационном стиле Ориентированное на семью сообщество с зонами отдыха Легкие и привлекательные варианты плана оплаты доступны в сервисе Удобства и удобства; Studio 1 ванна Меблированные квартиры без электроники Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе CCTV 24/7 Безопасность мечеть Детская игровая площадка Медицинский центр Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Торговая и супермаркетная зона Зона йоги и медитации Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€520,200
Агентство: TRANIO
Две элегантные башни состоят из квартир с 1-3 спальнями и таунхаусов с 2 спальнями. Первоклассный комплекс предлагает своим жильцам: удобные общие зоны, детский плавательный бассейн, спортзал, оздоровительные и международные образовательные центры поблизости, обширный парк вокруг жилого комплекса, гольф-клуб, скейт-парк, парк для выгула собак, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку. Преимущества План оплаты: Бронирование - 10% - июнь 2022 г. 1-й взнос - 10% - август 2022 г. 2-й взнос - 10% - февраль 2023 г. 10% завершения строительства - 10% - июль 2023 г. 30% завершения строительства - 10% - март 2024 г. 50% завершения строительства - 10% - август 2024 г. 70% завершения строительства - 10% - январь 2025 г. 100% завершения строительства - 30% - декабрь 2025 г. Расположение и объекты поблизости Шоссе Al Khail - 5 мин. Центр Дубая - 12 мин. Дубай Марина - 15 мин. Burj Halifа - 20 мин. Парк Dubai Hills - 14 мин. ТЦ Dubai - 15 мин. Финансовый центр Дубая - 19 мин. Аэропорт Dubai Int’ - 23 мин. Аэропорт Al Maktoum Int’ - 25 мин.
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