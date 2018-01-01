Новая высотная резиденция Volta с бассейном и панорамным видом рядом с Дубай Молл, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
306–310 м²
2
Сдача в: 2026
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BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES ОТ BINGHATTI DEVELOPERS И БРЕНДА JACOB & COBurj Binghatti Jacob & Co Residences – новый ультрароскошный проект премиальной недвижимости, который, вне всяких сомнений, станет архитектурным и дизайнерским шедевром Дубая. После завершения строительства этот уникальный комплекс, включающий более 100 этажей, получит титул самого высокого жилого здания в мире, побив рекорд New York`s Central Park Tower высотой в 472,4 м.
В комплексе Burj Binghatti Jacob & Co Residences, расположенном в престижном деловом районе Business Bay, представлена коллекция эксклюзивных резиденций для истинных ценителей роскоши. В их числе безукоризненные апартаменты с 2 спальнями The Sapphire Suite Collection, резиденции с 3 спальнями The Emerald Suite Collection, а также 5 пентхаусов в трех дизайнерских решениях – Billionaire, Fleurs De Jardin и Astronomia. Заявлено, что пентхаус Billionaire должен стать одним из наиболее престижных жилых объектов в мире.
Жители Burj Binghatti Jacob & Co Residences смогут пользоваться широким спектром удобств класса ультралюкс – от огромной гостиной с частной зоной для проведения мероприятий до бассейна с панорамным видом на горизонт современного Дубая, роскошного спа-центра и тренажерного зала. Также в распоряжении резидентов будет эксклюзивный консьерж-сервис с возможностью заказа услуг личного водителя, повара или телохранителя.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Эксклюзивный проект Burj Binghatti Jacob & Co Residences будет построен в развитом престижном районе Дубая Business Bay, в непосредственной близости от шоссе Ras Al Khor Road. Элегантное здание будет окружено роскошными отелями, современными жилыми сообществами и бизнес-центрами мирового класса. Районы Downtown Dubai, Dubai Design District и Международный аэропорт Dubai International Airport находятся в 15–20 минутах езды от небоскреба.
Удачное расположение башни в центральной части Дубая открывает для жителей сообщества доступ к разнообразным развлечениям и достопримечательностям. Семейные люди, желающие отдохнуть от шума и суеты мегаполиса, могут посетить заповедник дикой природы Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, чтобы насладиться живописными ландшафтами мангровых рощ и понаблюдать за десятками видов птиц, включая знаменитых розовых фламинго, в их естественной среде обитания.
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- Комиссия 0%;
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- Рентабельность инвестиций от 7%;
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