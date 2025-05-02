Жилой комплекс Апартаменты класса люкс под брендом отеля Six Senses в престижной локации Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Второй проект брендированной резиденции от отельного оператора класса люкс в знаковой локации Dubai Marina.

Состоит из апартаментов и пентхаусов с 2-5 спальнями.

В проекте множество удобств и инфраструктуры, включая 25-метровый бассейн на 109-м этаже. Премиальные условия для жизни и отдыха в одной из самых востребованных локаций Дубая.

Проект будет конкурировать с соседними отелями The Ritz-Carlton, Rixos Premium Dubai JBR и Wyndham Dubai Marina, где ночь в номере со схожей планировкой стоит 500–1200 долларов.

Будущее самое высокое жилое здание в мире. Небоскрёб высотой больше 472 метров (прежний рекорд) определит образ Dubai Marina, станет символом района и навсегда изменит линию горизонта Дубая.

Отель Six Senses заключает договор с владельцами недвижимости в брендированных резиденциях, открывающий доступ к услугам отельного оператора и фирменным удобствам, консьерж-сервису, скидкам на F&B-сервис и на бронирование номеров в Six Senses по всему миру.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Dubai Marina — престижный район, крупный центр развлечений и отдыха и самая популярная локация для аренды люксовых апартаментов в 2023 году, по данным Bayut.

5 минут езды от Marina Mall, Dubai Harbour Beachfront и Emirates Golf Club, 10 минут от Bluewaters, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates.