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Жилой комплекс Апартаменты класса люкс под брендом отеля Six Senses в престижной локации Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,41 млн
14.04.2025
$2,40 млн
13.04.2025
$2,40 млн
12.04.2025
$2,41 млн
11.04.2025
$2,46 млн
10.04.2025
$2,47 млн
09.04.2025
$2,48 млн
08.04.2025
$2,48 млн
06.04.2025
$2,48 млн
05.04.2025
$2,46 млн
04.04.2025
$2,49 млн
03.04.2025
$2,52 млн
02.04.2025
$2,52 млн
01.04.2025
$2,51 млн
30.03.2025
$2,50 млн
29.03.2025
$2,52 млн
28.03.2025
$2,53 млн
27.03.2025
$2,52 млн
26.03.2025
$2,52 млн
25.03.2025
$2,51 млн
24.03.2025
$2,50 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19701
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371782
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Nakheel (~ 800 м)

О комплексе

Второй проект брендированной резиденции от отельного оператора класса люкс в знаковой локации Dubai Marina.

Состоит из апартаментов и пентхаусов с 2-5 спальнями.

В проекте множество удобств и инфраструктуры, включая 25-метровый бассейн на 109-м этаже. Премиальные условия для жизни и отдыха в одной из самых востребованных локаций Дубая.

Проект будет конкурировать с соседними отелями The Ritz-Carlton, Rixos Premium Dubai JBR и Wyndham Dubai Marina, где ночь в номере со схожей планировкой стоит 500–1200 долларов.

Преимущества
  • Будущее самое высокое жилое здание в мире. Небоскрёб высотой больше 472 метров (прежний рекорд) определит образ Dubai Marina, станет символом района и навсегда изменит линию горизонта Дубая.
  • Отель Six Senses заключает договор с владельцами недвижимости в брендированных резиденциях, открывающий доступ к услугам отельного оператора и фирменным удобствам, консьерж-сервису, скидкам на F&B-сервис и на бронирование номеров в Six Senses по всему миру.
Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — престижный район, крупный центр развлечений и отдыха и самая популярная локация для аренды люксовых апартаментов в 2023 году, по данным Bayut.

5 минут езды от Marina Mall, Dubai Harbour Beachfront и Emirates Golf Club, 10 минут от Bluewaters, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Апартаменты класса люкс под брендом отеля Six Senses в престижной локации Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,41 млн
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