Жилой комплекс Апартаменты класса люкс под брендом отеля Six Senses в престижной локации Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Второй проект брендированной резиденции от отельного оператора класса люкс в знаковой локации Dubai Marina.
Состоит из апартаментов и пентхаусов с 2-5 спальнями.
В проекте множество удобств и инфраструктуры, включая 25-метровый бассейн на 109-м этаже. Премиальные условия для жизни и отдыха в одной из самых востребованных локаций Дубая.
Проект будет конкурировать с соседними отелями The Ritz-Carlton, Rixos Premium Dubai JBR и Wyndham Dubai Marina, где ночь в номере со схожей планировкой стоит 500–1200 долларов.Преимущества
Dubai Marina — престижный район, крупный центр развлечений и отдыха и самая популярная локация для аренды люксовых апартаментов в 2023 году, по данным Bayut.
5 минут езды от Marina Mall, Dubai Harbour Beachfront и Emirates Golf Club, 10 минут от Bluewaters, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates.