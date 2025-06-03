Жилой комплекс Weybridge Gardens 3

Weybridge Gardens 3 - это ваши ворота в современную жизнь и удобство в Дубае. Weybridge Gardens 3, Альпы идеально расположены недалеко от дороги Шейха Мохаммеда бен Заида, предлагая хорошую доступность и отличную связь со всеми районами города.

От архитектуры и дизайна интерьера до общих жилых помещений, Weybridge Gardens 3, Альпы были тщательно разработаны с четким повествованием и дизайном. Неустанно сочетая безмятежную альпийскую эстетику Франции и Швейцарии с современным, ярким ландшафтом Дубая, мы создали гармоничный жизненный опыт, который привлекает как сердце, так и ум. Современная жилая застройка предлагает поразительную архитектурную геометрию с характерными арками и вертикальными элементами, черпая вдохновение из таяния снега на вершинах альпийских гор и знаковых балконных конструкций, которые добавляют динамическое чутье.

Наша команда сделала все возможное, чтобы создать красивые интерьеры, которые приносят уют и спокойствие, связанные с горными бревенчатыми домиками в Альпах в Дубай. Современные и шикарные, все свойства спроектированы и построены в соответствии с строгими стандартами качества, и каждая деталь была тщательно разработана, чтобы предложить роскошь и комфорт во всех внутренних и внешних жилых помещениях. Все апартаменты имеют солнечные террасы, а в одной и трех спальнях есть собственный частный бассейн.

В Weybridge Gardens 3 будет 208 жилых объектов, от студий до апартаментов с одной и тремя спальнями и солнечными террасами. Размеры варьируются от 464 до 1570 кв. футов. студии от 464 до 517 кв. футов. Одна кровать от 930 до 948 кв. футов. Три кровати, охватывающие 1314 - 1570 кв. футов.