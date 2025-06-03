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  3. Жилой комплекс Weybridge Gardens 3

Жилой комплекс Weybridge Gardens 3

Дубай, ОАЭ
от
$175,063
;
23
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26346
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Weybridge Gardens 3 - это ваши ворота в современную жизнь и удобство в Дубае. Weybridge Gardens 3, Альпы идеально расположены недалеко от дороги Шейха Мохаммеда бен Заида, предлагая хорошую доступность и отличную связь со всеми районами города.

От архитектуры и дизайна интерьера до общих жилых помещений, Weybridge Gardens 3, Альпы были тщательно разработаны с четким повествованием и дизайном. Неустанно сочетая безмятежную альпийскую эстетику Франции и Швейцарии с современным, ярким ландшафтом Дубая, мы создали гармоничный жизненный опыт, который привлекает как сердце, так и ум. Современная жилая застройка предлагает поразительную архитектурную геометрию с характерными арками и вертикальными элементами, черпая вдохновение из таяния снега на вершинах альпийских гор и знаковых балконных конструкций, которые добавляют динамическое чутье.

Наша команда сделала все возможное, чтобы создать красивые интерьеры, которые приносят уют и спокойствие, связанные с горными бревенчатыми домиками в Альпах в Дубай. Современные и шикарные, все свойства спроектированы и построены в соответствии с строгими стандартами качества, и каждая деталь была тщательно разработана, чтобы предложить роскошь и комфорт во всех внутренних и внешних жилых помещениях. Все апартаменты имеют солнечные террасы, а в одной и трех спальнях есть собственный частный бассейн.

В Weybridge Gardens 3 будет 208 жилых объектов, от студий до апартаментов с одной и тремя спальнями и солнечными террасами. Размеры варьируются от 464 до 1570 кв. футов. студии от 464 до 517 кв. футов. Одна кровать от 930 до 948 кв. футов. Три кровати, охватывающие 1314 - 1570 кв. футов.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 86.4
Цена за м², USD 3,246
Цена квартиры, USD 280,428
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 122.1
Цена за м², USD 3,390
Цена квартиры, USD 413,835
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 43.1
Цена за м², USD 4,061
Цена квартиры, USD 175,063

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Weybridge Gardens 3
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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