Жилой комплекс Новая резиденция Avenue Park Towers с бассейнами и парком рядом со станцией метро и международным аэропортом, Wasl 1, Дубай, ОАЭ

Avenue Park Towers — новый жилой проект, где гармонично сочетаются динамика городской жизни и природное спокойствие. Архитектурное и интерьерное решение проекта отражает сочетание современного стиля и утонченной элегантности. Просторные планировки, панорамные окна, высококачественные отделочные материалы и элементы дизайна, вдохновленные природой, создают атмосферу уюта и гармонии.

Вас ждет идеально продуманное пространство, объединяющее жилые, коммерческие и торговые зоны. Для отдыха предусмотрены стильные лаунж-зоны, большой бассейн, зоны для барбекю и детские игровые площадки. Любители активного образа жизни оценят современный тренажерный зал с сауной, а для прогулок и релаксации в шаговой доступности раскинулся живописный парк Zabeel. Здесь удобство, роскошь и стиль сочетаются с выгодным расположением и первоклассной инфраструктурой.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детские игровые площадки

Зона барбекю

Тренажерный зал

Сауна

Парк

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Полностью оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта — одно из его главных преимуществ. Всего в минуте ходьбы находится станция метро, которая обеспечивает удобное сообщение с любыми точками города. За пять минут можно добраться до Sheikh Zayed Road и всемирно известного выставочного центра World Trade Centre, а до центра Дубая и легендарного Burj Khalifa — всего 12 минут. Для международных путешественников важным фактором станет близость к Dubai International Airport — всего 15 минут езды. Такое расположение делает Avenue Park Towers идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиций.