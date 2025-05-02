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  3. Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и таунхаусов South Bay 6 с лагуной и пляжами рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и таунхаусов South Bay 6 с лагуной и пляжами рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$3,20 млн
14.04.2025
$3,18 млн
13.04.2025
$3,19 млн
12.04.2025
$3,20 млн
11.04.2025
$3,27 млн
10.04.2025
$3,28 млн
09.04.2025
$3,30 млн
08.04.2025
$3,30 млн
06.04.2025
$3,30 млн
05.04.2025
$3,27 млн
04.04.2025
$3,31 млн
03.04.2025
$3,35 млн
02.04.2025
$3,34 млн
01.04.2025
$3,33 млн
30.03.2025
$3,32 млн
29.03.2025
$3,35 млн
28.03.2025
$3,36 млн
27.03.2025
$3,35 млн
26.03.2025
$3,35 млн
25.03.2025
$3,34 млн
24.03.2025
$3,32 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19817
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373773
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Жилой комплекс South Bay 6 предлагает широкий выбор таунхаусов с 4–5 спальнями и вилл с 5–7 спальнями. Лоты на выбор расположены возле набережной и парка.

Проект находится в комьюнити South Bay, которое предлагает собственную школу, детский клуб, торговый центр и лечебно-оздоровительный комплекс.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Район Dubai South, в котором находится комплекс, имеет удобное транспортное сообщение с крупными дорогами Expo Rd (E77), Emirates Rd (E611), Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd (E311). Согласно планам правительства Дубая — этот район станет финансовым центром и драйвером экономического развития города, с наличием аэропорта Al Maktoum, выставочного центра Expo City Dubai и других объектов

  • Экспо-Сити - 10 минут
  • Станция метро - 11 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Бизнес-Бэй - 20 минут
  • Бурдж-Халифа - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и таунхаусов South Bay 6 с лагуной и пляжами рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,20 млн
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