Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и таунхаусов South Bay 6 с лагуной и пляжами рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс South Bay 6 предлагает широкий выбор таунхаусов с 4–5 спальнями и вилл с 5–7 спальнями. Лоты на выбор расположены возле набережной и парка.
Проект находится в комьюнити South Bay, которое предлагает собственную школу, детский клуб, торговый центр и лечебно-оздоровительный комплекс.
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.Расположение и объекты поблизости
Район Dubai South, в котором находится комплекс, имеет удобное транспортное сообщение с крупными дорогами Expo Rd (E77), Emirates Rd (E611), Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd (E311). Согласно планам правительства Дубая — этот район станет финансовым центром и драйвером экономического развития города, с наличием аэропорта Al Maktoum, выставочного центра Expo City Dubai и других объектов