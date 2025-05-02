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Жилой комплекс Новая резиденция Al Haseen 3 с бассейном и тренажерным залом, Dubai Industrial City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$169,548
14.04.2025
$168,501
13.04.2025
$168,600
12.04.2025
$169,229
11.04.2025
$173,054
10.04.2025
$173,759
09.04.2025
$174,633
08.04.2025
$174,524
06.04.2025
$174,625
05.04.2025
$173,035
04.04.2025
$175,349
03.04.2025
$177,292
02.04.2025
$176,919
01.04.2025
$176,520
30.03.2025
$175,976
29.03.2025
$177,292
28.03.2025
$177,940
27.03.2025
$177,316
26.03.2025
$177,206
25.03.2025
$176,600
24.03.2025
$176,002
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3
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ID: 25368
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441553
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Al Haseen 3 – эксклюзивный жилой комплекс, который предлагает студии и изысканные апартаменты с 1-2 спальнями и просторными интерьерами. Здесь вас ждет идеальное сочетание городского удобства и уединенной атмосферы.

Жители комплекса получают доступ к удобствам, которые делают повседневную жизнь максимально комфортной. Современный тренажерный зал вдохновляет на активный образ жизни, а бассейн поможет расслабиться после напряженного дня. Для детей предусмотрены игровые зоны, где они могут весело и безопасно проводить время. Подземный паркинг обеспечивает удобство и безопасность для вашего автомобиля.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Круглосуточная охрана
  • Система центрального кондиционирования
  • Банкетный зал
  • Детская площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Преимущества

Инвестиции в Al Haseen 3 – это гарантия высокой доходности и стабильного роста стоимости недвижимости. Стратегическое расположение в одном из наиболее перспективных районов Дубая делает этот проект отличной возможностью для вложений. Программа 10-on-10 предлагает уникальные условия: гарантированный доход, отсутствие сервисных сборов на аренду и удобную опцию обратного выкупа, что делает покупку недвижимости в этом комплексе беспрецедентно выгодной.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в Dubai Industrial City, проект становится идеальным выбором для тех, кто хочет жить рядом с деловыми центрами, но при этом наслаждаться тишиной и спокойствием. Этот динамично развивающийся район предлагает лучшие условия для баланса работы и личной жизни. Зеленые пространства, ухоженные прогулочные зоны и развитая инфраструктура делают комплекс не просто местом для жизни, а настоящим оазисом уюта и роскоши в самом сердце города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Al Haseen 3 с бассейном и тренажерным залом, Dubai Industrial City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$169,548
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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