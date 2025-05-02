Жилой комплекс Новая резиденция Al Haseen 3 с бассейном и тренажерным залом, Dubai Industrial City, Дубай, ОАЭ

Al Haseen 3 – эксклюзивный жилой комплекс, который предлагает студии и изысканные апартаменты с 1-2 спальнями и просторными интерьерами. Здесь вас ждет идеальное сочетание городского удобства и уединенной атмосферы.

Жители комплекса получают доступ к удобствам, которые делают повседневную жизнь максимально комфортной. Современный тренажерный зал вдохновляет на активный образ жизни, а бассейн поможет расслабиться после напряженного дня. Для детей предусмотрены игровые зоны, где они могут весело и безопасно проводить время. Подземный паркинг обеспечивает удобство и безопасность для вашего автомобиля.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Круглосуточная охрана

Система центрального кондиционирования

Банкетный зал

Детская площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Преимущества

Инвестиции в Al Haseen 3 – это гарантия высокой доходности и стабильного роста стоимости недвижимости. Стратегическое расположение в одном из наиболее перспективных районов Дубая делает этот проект отличной возможностью для вложений. Программа 10-on-10 предлагает уникальные условия: гарантированный доход, отсутствие сервисных сборов на аренду и удобную опцию обратного выкупа, что делает покупку недвижимости в этом комплексе беспрецедентно выгодной.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в Dubai Industrial City, проект становится идеальным выбором для тех, кто хочет жить рядом с деловыми центрами, но при этом наслаждаться тишиной и спокойствием. Этот динамично развивающийся район предлагает лучшие условия для баланса работы и личной жизни. Зеленые пространства, ухоженные прогулочные зоны и развитая инфраструктура делают комплекс не просто местом для жизни, а настоящим оазисом уюта и роскоши в самом сердце города.