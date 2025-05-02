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  3. Жилой комплекс Новая резиденция W Residences с бассейном, спа-центром и прямым выходом к яхт-клубу, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция W Residences с бассейном, спа-центром и прямым выходом к яхт-клубу, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,20 млн
14.04.2025
$1,20 млн
13.04.2025
$1,20 млн
12.04.2025
$1,20 млн
11.04.2025
$1,23 млн
10.04.2025
$1,23 млн
09.04.2025
$1,24 млн
08.04.2025
$1,24 млн
06.04.2025
$1,24 млн
05.04.2025
$1,23 млн
04.04.2025
$1,24 млн
03.04.2025
$1,26 млн
02.04.2025
$1,26 млн
01.04.2025
$1,25 млн
30.03.2025
$1,25 млн
29.03.2025
$1,26 млн
28.03.2025
$1,26 млн
27.03.2025
$1,26 млн
26.03.2025
$1,26 млн
25.03.2025
$1,25 млн
24.03.2025
$1,25 млн
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7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20108
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379427
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

W Residences – это инновационный проект от Arada Developer, который предлагает широкий выбор апартаментов с 1-4 спальнями, дуплексов с 2-4 спальнями, а также роскошных пентхаусов с 5 спальнями и президентских апартаментов. Роскошные апартаменты, созданные для вас: просторные и элегантные планировки на любой вкус, система “умный дом”, элегантный дизайн с теплыми минималистичными элементами и высококачественной отделкой, а также кухни, оснащенные современной и качественной техникой.

Оплата:

  • 10% - первоначальный платеж
  • 50% - во время строительства
  • 40% - окончание строительства (4 квартал 2027 года)
Удобства и оснащение в доме
  • Инфинити-бассейн длиной 200 метров;
  • Эксклюзивный фитнес-центр и спа-центр;
  • Студия йоги;
  • Просторный детский игровой комплекс;
  • Зал для совещаний и совместной работы;
  • Частный кинотеатр;
  • Музыкальная и звукозаписывающая студия;
  • Лаунж зона – идеальное место для встреч и отдыха;
  • Система "умный дом" во всех резиденциях;
  • Завораживающие виды на Пальму Джумейру и Персидский залив
  • Встроенная высококачественная кухонная техника;
  • Круглосуточные услуги консьержа и парковщика;
  • Гостевые апартаменты для посетителей;
  • Изысканные рестораны на первом этаже.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на берегу, рядом с яхт-клубом в престижном районе, где находятся первоклассные рестораны на воде, магазины, 5-звездочные отели и многое другое. Здесь вас ждут невероятные виды на пристань Дубая, остров Блю Вотерс и Персидский залив.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция W Residences с бассейном, спа-центром и прямым выходом к яхт-клубу, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,20 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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