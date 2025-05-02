Жилой комплекс Новая резиденция W Residences с бассейном, спа-центром и прямым выходом к яхт-клубу, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ

W Residences – это инновационный проект от Arada Developer, который предлагает широкий выбор апартаментов с 1-4 спальнями, дуплексов с 2-4 спальнями, а также роскошных пентхаусов с 5 спальнями и президентских апартаментов. Роскошные апартаменты, созданные для вас: просторные и элегантные планировки на любой вкус, система “умный дом”, элегантный дизайн с теплыми минималистичными элементами и высококачественной отделкой, а также кухни, оснащенные современной и качественной техникой.

Оплата:

10% - первоначальный платеж

50% - во время строительства

40% - окончание строительства (4 квартал 2027 года)

Инфинити-бассейн длиной 200 метров;

Эксклюзивный фитнес-центр и спа-центр;

Студия йоги;

Просторный детский игровой комплекс;

Зал для совещаний и совместной работы;

Частный кинотеатр;

Музыкальная и звукозаписывающая студия;

Лаунж зона – идеальное место для встреч и отдыха;

Система "умный дом" во всех резиденциях;

Завораживающие виды на Пальму Джумейру и Персидский залив

Встроенная высококачественная кухонная техника;

Круглосуточные услуги консьержа и парковщика;

Гостевые апартаменты для посетителей;

Изысканные рестораны на первом этаже.

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на берегу, рядом с яхт-клубом в престижном районе, где находятся первоклассные рестораны на воде, магазины, 5-звездочные отели и многое другое. Здесь вас ждут невероятные виды на пристань Дубая, остров Блю Вотерс и Персидский залив.