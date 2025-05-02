Жилой комплекс Новая резиденция W Residences с бассейном, спа-центром и прямым выходом к яхт-клубу, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ

W Residences – это инновационный проект от Arada Developer, который предлагает широкий выбор апартаментов с 1-4 спальнями, дуплексов с 2-4 спальнями, а также роскошных пентхаусов с 5 спальнями и президентских апартаментов. Роскошные апартаменты, созданные для вас: просторные и элегантные планировки на любой вкус, система “умный дом”, элегантный дизайн с теплыми минималистичными элементами и высококачественной отделкой, а также кухни, оснащенные современной и качественной техникой.
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Комплекс расположен на берегу, рядом с яхт-клубом в престижном районе, где находятся первоклассные рестораны на воде, магазины, 5-звездочные отели и многое другое. Здесь вас ждут невероятные виды на пристань Дубая, остров Блю Вотерс и Персидский залив.