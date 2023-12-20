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The Central Downtown Aqua

Дубай, ОАЭ
от
€186,100
;
7 1
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О комплексе

Отель Central Downtown от Aqua Properties является воплощением роскошной жизни в самом сердце Арьяна, Дубай.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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The Central Downtown Aqua
Дубай, ОАЭ
от
€186,100
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Equiti Apartments — это совершенно новый жилой проект в Варсане, Дубай. Большинство объектов недвижимости Warsan предлагаются только гражданам ОАЭ и стран Персидского залива. К услугам жителей студии, 1- и 2-комнатные квартиры с современным архитектурным дизайном. В комплексе представлено множество удобств, такие как бассейн, тренажерный зал, розничные магазины и игровая площадка для детей. Кроме того, в Equiti Apartments есть просторная парковка. Каждой квартире в здании предоставляется парковка в соответствии с ее размером. Инфраструктура: - Крытая парковка; - Детская комната; - Поло-клуб и клуб; - Супермаркеты; - Бассейн; - Магазины; - Охрана и видеонаблюдение; - Тренажерный зал. Расположение: Al Warsan First – многофункциональный жилой район, располагающийся в одной из самых востребованных локаций Дубая. Расположение рядом с Dubai International City значительно расширяет возможности жителей, предоставляя полную инфраструктуру, необходимую для каждого современного человека. Отличительная особенность района – развитая инфраструктура, включающая в себя социальные и развлекательные объекты. На территории сообщества располагаются пляжи, торговые центры, тренажерные залы и фитнес-центры, рестораны и кафе. Район идеально подходит для семей: в округе есть больницы, клиники, школы и детские сады. Если жители захотят ознакомиться с наиболее популярными достопримечательностями и районами Дубая, в этом поможет близко расположенная транспортная развязка. Неподалеку находятся Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Ras Al Khor Road, благодаря которым каждый житель обеспечен беспрепятственным доступом к центральным локациям эмирата. Транспортная развязка также включает в себя остановки общественного транспорта: жители, не имеющие личного транспорта, также легко смогут добраться до нужных объектов или достопримечательностей. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Crestmark — это будущий жилой комплекс, который будет расположен в оживленном районе Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский водный канал. Застройщиком башни является Ellington, первый проект застройщика в Business Bay, который уже привлек внимание инвесторов, желающих жить в самом сердце Дубая. Покупатели, предпочитающие динамичную городскую жизнь в центре энергичного города с модными бутиками, элитными ресторанами и головными офисами глобальных корпораций в непосредственной близости, могут выбирать между студиями и квартирами с числом спален от одной до трех в этом эксклюзивном новом комплексе. Элегантные интерьеры будут оформлены со вкусом. Из больших окон будут открываться потрясающие виды района Business Bay с головокружительными небоскребами, знаменитых плавучих вилл и отеля Dorchester. Новые резиденции предоставляют бесконечные возможности для отдыха и развлечений: комплекс Dubai Mall находится всего в одном километре. Любители фитнеса оценят зеленые лужайки, плавательный бассейн и тренажерный зал на территории. Центр Bay Square Business Hub находится в 300 метрах – до него можно дойти пешком. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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