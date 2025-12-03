  1. Realting.com
  ОАЭ
  Жилой комплекс Sky Line

Жилой комплекс Sky Line

Дубай, ОАЭ
от
$204,220
;
27
ID: 33007
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    73

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн
  Тренажерный зал
  Лифт

Дополнительно

  Удаленная сделка

О комплексе

Sky Line — современный архитектурный дизайн, панорамные виды и комфорт премиального уровня от Peace Homes Group.

Sky Line — новый жилой проект от Peace Homes Group, созданный для тех, кто ценит впечатляющие виды, продуманную архитектуру и современный городской комфорт.

Удобства и инфраструктура
Sky Line предлагает жителям широкий набор удобств для отдыха, спорта и социальной жизни:

- стильный бассейн,
- современный фитнес-зал,
- зоны отдыха и lounge-пространства,
- детская игровая зона,
- озеленённые прогулочные террасы,
- парковка и круглосуточная охрана.

Инфраструктура ориентирована на создание полноценного комфорта и уютной атмосферы для семей и профессионалов.

Локация
Sky Line расположен в перспективной части Дубая (локация, соответствующая проектам Peace Homes Group), обеспечивая:

- быстрый доступ к основным магистралям,
- близость к торговым центрам, кафе, школам и паркам,
- удобное сообщение с деловыми зонами и рекреационными кластерами.

Проект идеально подходит для тех, кто ценит комбинацию доступности и развитой городской среды.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Sky Line, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых стильных проектов от Peace Homes Group.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

