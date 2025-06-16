  1. Realting.com
  ОАЭ
  Ghantout
  Жилой квартал Премиальная недвижимость

Жилой квартал Премиальная недвижимость

Ghantout, ОАЭ
Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Абу-Даби
  Район
    Abu Dhabi
  Город
    Ghantout

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впечатляющая коллекция брендированных апартаментов.

 

Жители Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana смогут наслаждаться роскошной жизнью у моря в Абу-Даби. Престижная инфраструктура комплекса включает живописные прогулочные зоны, набережную и приватный пляж.

 

Ghadeer Al Tair в Абу-Даби — это тихий и элегантный район, предлагающий удобное расположение вблизи ключевых достопримечательностей столицы. Район привлекает ухоженной зеленой средой, современными жилыми комплексами и удобствами для всей семьи. Приятная, спокойная атмосфера идеально подходит для жизни и отдыха. Близость к торговым центрам и школам делает Ghadeer Al Tair желанным местом для комфортной жизни.

Местонахождение на карте

Ghantout, ОАЭ

