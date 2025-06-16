Жилой квартал Премиальная недвижимость

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впечатляющая коллекция брендированных апартаментов.

Жители Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana смогут наслаждаться роскошной жизнью у моря в Абу-Даби. Престижная инфраструктура комплекса включает живописные прогулочные зоны, набережную и приватный пляж.

Ghadeer Al Tair в Абу-Даби — это тихий и элегантный район, предлагающий удобное расположение вблизи ключевых достопримечательностей столицы. Район привлекает ухоженной зеленой средой, современными жилыми комплексами и удобствами для всей семьи. Приятная, спокойная атмосфера идеально подходит для жизни и отдыха. Близость к торговым центрам и школам делает Ghadeer Al Tair желанным местом для комфортной жизни.