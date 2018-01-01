Volga Tower

Дубай, ОАЭ

Предлагаются меблированные апартаменты и пентхаусы. Каждая квартира имеет парковочные места и живописный вид. Резиденция состоит из 12 вилл и 48 квартир и располагает гаванью для яхт (до 120 футов), спа-центром, отелем, парковкой, ухоженными садами и беседками, бассейнами и водопадами, кинотеатром, залом для мероприятий, тренажерным залом, студиями йоги и пилатеса, рестораном, зонами отдыха. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Оплата 5% - бронирование 15% - подписание договора купли-продажи 20% - 180 дней после подписания договора купли-продажи 60% - после окончания строительства Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (Gaggenau, Miele Professional, Sub-zero & Wolf) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу бухты Дубай Крик. Порт Дубай Крик - 10 минут Дубайский международный финансовый центр - 12 минут Бурдж Халифа - 15 минут Международный аэропорта Дубая - 15 минут