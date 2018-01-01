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Volga Tower

Дубай, ОАЭ
от
€423,976
;
14
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О комплексе

Апартаменты с собственным бассейном на террасе в премиальном жилом комплексе Volga Tower! Полностью меблированы и оборудованы необходимой бытовой техникой! Рассрочка без % после получения ключей! Отлично подойдет для жизни и инвестиций!

Район: Jumeirah Village Triangle (JVT)

Расположение:
13 минут - пляж Джумейра Бич Резиденс
17 минут - Молл Эмиратов
19 минут - искусственный остров Palm Jumeirah
20 минут - развлекательный центр Global Village
23 минут - Дубай Молл

Удобства: бассейн, фитнес-студия, тренажерный зал, детские площадки, лобби, паркинг, зона барбекю, консьерж-сервис, кафе, детский сад, фитнес-студии, салоны красоты, парки, школы, супермаркеты.

План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
32 % - в течение строительства
10 % - при завершении
48% - после завершения строительства

Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
40
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Volga Tower
Дубай, ОАЭ
от
€423,976
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 2 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Edge by Select Group Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 20% On Handover – 60% Amenities & Facilities; 2 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 881 Sqft Open Kitchen Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area 24/7 Security Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Fitness centre Jogging, Running & Cycling track Kid’s play area Supermarket & Shopping area Park & leisure area Spa & Sauna room Institute & School Yoga & Meditation Location Nearby; Dubai MALL – 05 mins Jumeirah Beach – 10 mins Burj Al Arab – 15 mins Dubai International Airport – 20 mins Dubai Marina – 25 mins The Walk JBR – 25 mins Al Maktoum International Airport For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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