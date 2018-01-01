Апартаменты с собственным бассейном на террасе в премиальном жилом комплексе Volga Tower! Полностью меблированы и оборудованы необходимой бытовой техникой! Рассрочка без % после получения ключей! Отлично подойдет для жизни и инвестиций!
Район: Jumeirah Village Triangle (JVT)
Расположение:
13 минут - пляж Джумейра Бич Резиденс
17 минут - Молл Эмиратов
19 минут - искусственный остров Palm Jumeirah
20 минут - развлекательный центр Global Village
23 минут - Дубай Молл
Удобства: бассейн, фитнес-студия, тренажерный зал, детские площадки, лобби, паркинг, зона барбекю, консьерж-сервис, кафе, детский сад, фитнес-студии, салоны красоты, парки, школы, супермаркеты.
План оплаты:
10 % - первоначальный взнос
32 % - в течение строительства
10 % - при завершении
48% - после завершения строительства
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