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Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция

Kadriye, Турция
от
€550,000
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20
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О комплексе

Предлагается современная качественная вилла с бассейном, садом и парковкой, балконами и террасой.

Окончание строительства - май 2023 года.

Особенности квартир

Дом включает 4 спальни, гостиную, кухню открытой планировки, 4 ванные комнаты, гардеробную, сауну и турецкую баню, погреб.

Удобства и оснащение в доме
  • Стальная дверь
  • Лакированные межкомнатные двери
  • Точечные светильники
  • Кондиционеры
  • Встроенная кухонная мебель
  • Пластиковые окна
  • Жалюзи
  • Спутниковое ТВ
  • Интернет
Расположение и объекты поблизости
  • Больница, школа, центре Кадрие - 1,5 км
  • Поле для гольфа - 2 км
  • Тематический парк The Land of Legends - 3 км
  • Общественный пляж Кадрие - 4 км
  • Аэропорт Антальи - 27 км
  • Центр города Анталья - 32 км
Местонахождение новостройки
Kadriye, Турция

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Kadriye, Турция
от
€550,000
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