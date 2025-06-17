  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Аланья, Турция
от
$141,684
BTC
1.6853033
ETH
88.3339529
USDT
140 080.8051847
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26613
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартиры с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду.

Район пляжа Клеопатры пользуется огромным спросом у туристов. Здесь расположены главные достопримечательности города, в пешей доступности: магазины, кафе и рестораны, школы, общественный транспорт, супермаркеты и прочее. 

Новый жилой комплекс с территорией 4.500 м2 будет состоять из двух 8-этажных блоков, до моря 600 метров.

Все квартиры продаваться с полной чистовой отделкой, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой.
 

Инфраструктура:

  • Аквапарк
  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Спортзал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая площадка
  • Беседка для отдыха
  • Крытая парковка
  • Зона барбекю
  • Ботанический сад
  • Кафе. Бар
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Искусственный водопад
  • Прогулочные дорожки
  • Игровая комната
  • Детский бассейн


Основные характеристики:

  • Стальная дверь
  • Кухонная мебель
  • Балконные двери и окна из ПВХ
  • Просторная гостиная
  • Полностью оборудованная ванная комната


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$185,785
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$2,48 млн
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Life 9.
Махмутлар, Турция
от
$87,904
Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
Аланья, Турция
от
$271,185
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Аланья, Турция
от
$177,677
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$141,684
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом CACTUS GARDEN
Многоквартирный жилой дом CACTUS GARDEN
Оба, Турция
от
$99,228
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 46–200 м²
2 объекта недвижимости 2
CACTUS GARDEN Этот проект будет завершен в феврале 2022 года Модераты этого проекта включают: - открытый бассейн -Indoor Jaccuzi -Sauna -Steam комната / > -Gym - Детская игровая площадка - Барбекю - Настольный теннис - Лобби Расстояние до моря 2,5 км + Трансфер к морю Расст…
Застройщик
IKY GROUP ALANYA
Оставить заявку
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$313,624
Предлагаются высококачественные квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает общим бассейном 120 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе на берегу моря
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
$668,953
Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Показать все публикации