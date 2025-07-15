  1. Realting.com
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Oba Sol Garden.

Оба, Турция
$333,771
6
ID: 27419
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото квартиры вышлем по запросу!
Квартира с двумя спальнями (2+1) -100 м2 с новой красивой мебелью и техникой Siemens в элитном комплексе Oba Sol Garden.

Планировка:

  • Кухня-Гостиная 
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты с тёплыми полами
  • Собственный сад и выход к бассейну 
  • Просторная входная группа

Oba Sol Garden - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 850 метрах от моря и пляжей.

Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона. 

Oba Sol Garden состоит из 5 жилых блоков с 64 апартаментами разной планировки, от квартир 1+1 до пентхаусов 4+1.

Завершение строительства: сдан


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Ландшафтный сад
  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Зона для загара и отдыха с лежаками
  • Лифты
  • Тренажерный зал
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Массажный кабинет
  • Кафе
  • Игровая комната
  • Детская игровая площадка
  • Резервный генератор
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
