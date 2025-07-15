Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Oba Sol Garden.

Фото квартиры вышлем по запросу!

Квартира с двумя спальнями (2+1) -100 м2 с новой красивой мебелью и техникой Siemens в элитном комплексе Oba Sol Garden.

Планировка:

Кухня-Гостиная

2 Спальни

2 Ванные комнаты с тёплыми полами

Собственный сад и выход к бассейну

Просторная входная группа

Oba Sol Garden - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 850 метрах от моря и пляжей.

Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.

Oba Sol Garden состоит из 5 жилых блоков с 64 апартаментами разной планировки, от квартир 1+1 до пентхаусов 4+1.

Завершение строительства: сдан



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Ландшафтный сад

Открытый бассейн

Водные горки

Зона для загара и отдыха с лежаками

Лифты

Тренажерный зал

Крытый бассейн

Джакузи

Сауна

Турецкая баня

Массажный кабинет

Кафе

Игровая комната

Детская игровая площадка

Резервный генератор

Охрана и видеонаблюдение 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.