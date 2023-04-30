  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция

Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция

Инжекум, Турция
от
€187,000
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются высококачественные апартаменты с видами на море и горы.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зоной отдыха и зоной барбекю, теннисным кортом, сауной, парной, хамамом и джакузи, массажными кабинетами, фитнес-центром, кинотеатром, парковкой.

Окончание строительства - 30.04.2023.

Особенности квартир
  • Центральная спутниковая система
  • Пластиковые окна с двойными стеклопакетами
  • Стальная входная дверь
  • Кухонная мебель
  • Гранитная столешница
  • Плиточный пол
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в непосредственной близости от центра Авсаллара, моря и самого известного пляжа Аланьи.

  • Море - 1,4 км
  • Пляж Инжекум - 1,6 км
  • Центр Авсаллара - 1,5 км
  • Ближайший аэропорт - 50 км
  • Аэропорт Антальи - 100 км
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Готовые к проживанию апартаменты в Гюзельюрте
Аванос, Турция
от
€172,613
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Payallar, Турция
от
€144,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Конаклы, Турция
от
€169,000
Жилой комплекс Квартира под ВНЖ с инфраструктурой
Каракокали, Турция
от
€207,000
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,03 млн
Вы просматриваете
Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€187,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Турция
от
€109,000
Агентство: KURT GROUP
Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами. В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семьей и друзья, максимально народ. Плажи Демирташа отлича и пироким занами в мире.  Краснокничные чепахи карета-карета виднират демурташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прижней истории города. Плажи облагорожены, оборудованы безлонгами, зонтиками, кабинками дреодевани и душевелими. В съём году запаланировано открытье еще 2 частны пляжей в Демирташе. Демирташ хорошо обструен летя постоянного проживания. Здесь, банккоматы, отделиние, шолы и детски садики, супермаркеты, детски и спортивны. Раз в неделе, в центре район, праходит еженедельник фермерский ринок, гдэ кустень свелик, трекки. Так же, можно заказать доставку порокту из бличайшего супермаркета. В Демирташе есторанны домашный кухни с доставкой на дом, нанабережной в ресторан. В Демирташе строятские новелические комплексы с коммерченкими и болишими териториами. На поростади 2500 кв.м. располеено 62 квартиры в одном жилом клоке. Большая територия с бассейном и развеличениями по круглого пути. Удаленность от моей жизни 2500 м, удля удобства жильцов будет запущен транспорт до княжа. В жилом комплексе представлены квартиры кланировкой: 1 + 1 прощадью 43 – 52 кв.м. 2 + 1 прощадью 66 – 67 кв.м. 2 + 1 дуплекс прощадью 97 – 102 кв.м. 4 + 1 дуплекс прощадью 176 кв.м. Для владельцев квартиры предусмотрена имфраструктура: Трансфер на княж Бассейн Детский Бассейн Крытый бассейн с погогревом Турецкий хамам Сауна Фитнес-зал Билярд Детская ировая комната Детская прощадка Зона отыха Мини – гольф Площадка для йоги Зона барбекю с беседкой и мангалом Душевые кабины и раздевалки Кинозал Лобби Все кварталы в Демирташе вина, исторические традиции, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические. Все цены на бетовой техники оборудованы неободимо розетками и водедом, где этобходимо. Приобрести квартиру можно в рассрочку с отстрочкой платежа до центьября 2023 года.
Жилой комплекс Инвестиционный проект с шикарной локацией в районе Оба
Жилой комплекс Инвестиционный проект с шикарной локацией в районе Оба
Алания, Турция
от
€238,700
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 53 до 79 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Kомплекс в популярном туристическом районе Авсаллар
Жилой квартал Kомплекс в популярном туристическом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€119,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Проект состоит из 4 блоков с общим количеством 234 квартир на площади 13 000 м2.   1 + 1 квартиры 144 2 + 1 квартиры 64 2 + 1 квартиры 18 3 + 1 квартиры 18 4 + 1 квартиры 8   Открытый бассейн Детская игровая площадка Отдельный бассейн с водными горками Турецкая Баня ( хамам ) Массажный Кабинет Сауна Фитнес-центр Крытый бассейн с подогревом Паровая Баня Теннисный Корт Бильярд и настольный теннис Детский Клуб Игры Плей-стейшн и с экрана ТВ Электрогенератор Площадки для барбекю Беспроводной интернет Ресторан Общие комнаты хранения Кинотеатр Парковка Места для парковки Крытая автостоянка Парковка на территории комплекса Защита и безопасность Видео - домофон Постоянно проживающий в комплексе 24/7 безопасность в комплексе Садовники и смотрители
Realting.com
Перейти