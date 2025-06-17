Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 20 рядом с пляжем Клеопатра.

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Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Best Home 20.
Best Home 20 Cleopatra Select - комплекс апартаментов класса люкс, с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в 300 метрах от пляжа Клеопатра.
В шаговой доступности от комплекса - популярные супермаркеты, магазины свежих продуктов (мясо, рыба), уютные кафе, живописная набережная, а также зеленые парки и детские площадки.
Комплекс построен в 2018 году.
Инфраструктура:
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