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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 20 рядом с пляжем Клеопатра.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 20 рядом с пляжем Клеопатра.

Аланья, Турция
от
$170,802
BTC
2.0316563
ETH
106.4877909
USDT
168 869.3305123
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26653
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Лицензия на краткосрочную аренду!

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Best Home 20.

Best Home 20 Cleopatra Select - комплекс апартаментов класса люкс, с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в 300 метрах от пляжа Клеопатра.

В шаговой доступности от комплекса - популярные супермаркеты, магазины свежих продуктов (мясо, рыба), уютные кафе, живописная набережная, а также зеленые парки и детские площадки.

Комплекс построен в 2018 году.


Инфраструктура:

  • Закрытая территория с ландшафтным садом
  • Открытый бассейн с детской секцией и душевыми
  • Бар у бассейна
  • Зона для загара и отдыха
  • Современные лифты 
  • Лобби и консьерж 
  • Закрытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр
  • Сауна 
  • Джакузи
  • Бильярд и настольный теннис
  • Резервный генератор  
  • Центральная спутниковая антенна 
  • Wi-Fi-интернет
  • Детская площадка 
  • Круглосуточная охрана
  • Автопарковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 20 рядом с пляжем Клеопатра.
Аланья, Турция
от
$170,802
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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