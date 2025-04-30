Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция

Резиденция имеет большой бассейн с водными горками, отдельный детский бассейн и просторную зону для принятия солнечных ванн, большую крытую зону барбекю и обеденную зону на открытом воздухе, детскую площадку и теннисный корт, крытый бассейн с подогревом, игровую комнату с бильярдом и настольным теннисом, телевизионную и развлекательную комнаты, детский клуб и конференц-зал, тренажерный зал, зал для занятия пилатесом и йогой, просторную гостиную и кафе, спа-центр с турецкой баней, сауной, джакузи, зоной отдыха и массажными кабинетами, парковку, круглосуточную охрану с видеонаблюдением.

Полностью оборудованные кухни и ванные комнаты

Кондиционеры в каждой комнате

Пляж - 2,7 км

Центр Обы - 1,7 км

Колледж - 900 метров

Супермаркет - 420 метров

Больница - 1,6 км

Частная школа - 2,1 км

Станция метро - 1,9 км

Алания - 6 км

Анталия - 129 км

Муниципальная школа - 350 метров

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости