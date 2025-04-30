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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция

Оба, Турция
от
$169,150
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20
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Описание Описание
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ID: 19425
ID новостройки на Realting
In CRM: 2368019
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

О комплексе

Резиденция имеет большой бассейн с водными горками, отдельный детский бассейн и просторную зону для принятия солнечных ванн, большую крытую зону барбекю и обеденную зону на открытом воздухе, детскую площадку и теннисный корт, крытый бассейн с подогревом, игровую комнату с бильярдом и настольным теннисом, телевизионную и развлекательную комнаты, детский клуб и конференц-зал, тренажерный зал, зал для занятия пилатесом и йогой, просторную гостиную и кафе, спа-центр с турецкой баней, сауной, джакузи, зоной отдыха и массажными кабинетами, парковку, круглосуточную охрану с видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни и ванные комнаты
  • Кондиционеры в каждой комнате
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 2,7 км
  • Центр Обы - 1,7 км
  • Колледж - 900 метров
  • Супермаркет - 420 метров
  • Больница - 1,6 км
  • Частная школа - 2,1 км
  • Станция метро - 1,9 км
  • Алания - 6 км
  • Анталия - 129 км
  • Муниципальная школа - 350 метров

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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