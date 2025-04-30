Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция

Резиденция имеет большой бассейн с водными горками, отдельный детский бассейн и просторную зону для принятия солнечных ванн, большую крытую зону барбекю и обеденную зону на открытом воздухе, детскую площадку и теннисный корт, крытый бассейн с подогревом, игровую комнату с бильярдом и настольным теннисом, телевизионную и развлекательную комнаты, детский клуб и конференц-зал, тренажерный зал, зал для занятия пилатесом и йогой, просторную гостиную и кафе, спа-центр с турецкой баней, сауной, джакузи, зоной отдыха и массажными кабинетами, парковку, круглосуточную охрану с видеонаблюдением.Удобства и оснащение в доме