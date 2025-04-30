Жилой комплекс Жилой комплекс с садом, зоной отдыха и детской площадкой, Шиле, Турция

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Предлагаются апартаменты с видом на море и озеро.
Резиденция располагает полем для гольфа, кафе и ресторанами, торговым центром, теннисными кортами и баскетбольной площадкой, различными бассейнами, хамамом, сауной и аквапарком, фитнес-центром.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт Ста…
Почему это свойство؟
Он расположен в Eyup Sultan, одном из самых значительных исторических и туристических районов в европейской части Стамбула. Это многообещающая зона застройки недвижимости недалеко от центра города.
Место назначения для тех, кто ищет совершенства, в жилом комплексе, кот…
Бейликдюзю — один из самых быстроразвивающихся районов на европейской стороне Стамбула. Потому что там много элитной недвижимости. Наличие квартиры или виллы в Бейликдюзю открывает больше возможностей, чем вы ожидаете!
В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированн…