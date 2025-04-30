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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и парком рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция

Аташехир, Турция
от
$570,717
14.04.2025
$568,217
13.04.2025
$568,550
12.04.2025
$570,667
11.04.2025
$583,567
10.04.2025
$585,945
09.04.2025
$588,885
08.04.2025
$588,520
06.04.2025
$588,868
05.04.2025
$583,504
04.04.2025
$591,297
03.04.2025
$597,854
02.04.2025
$596,598
01.04.2025
$595,248
30.03.2025
$593,425
29.03.2025
$597,857
28.03.2025
$600,038
27.03.2025
$597,936
26.03.2025
$597,562
25.03.2025
$595,516
24.03.2025
$593,481
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Описание Описание
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ID: 19665
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371598
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, прогулочными зонами и зонами отдыха, круглосуточной системой безопасности, гаражом, парком.

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 450 метров
  • Автобусная остановка - 100 метров
  • Автомагистраль Е-80 - 8 минут
  • Автомагистраль D-100 - 2 минуты
  • Кадыкей - 15 минут
  • Мост Мучеников 15 июля - 15 минут
  • Аэропорт - 35 минут
  • Торговый центр - 5 минут

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и парком рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$570,717
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