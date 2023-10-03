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Виллы с видом на море в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1216
Sekerhane Mahallesi
711
Аланья
711
Doesemealti
20
Мерсин
16
Коньяалты
5
Кемер
4
Gazipasa
3
Вилла В архив
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602 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction.   С огромным удо…
€1,55 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Сауной и Джакузи в Калкане, Каш. Виллы находятся в роскошном проекте с впе…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Geyikbayiri, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Geyikbayiri, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Частный Дом с Бассейном и Автостоянкой в Анталии, Коньяалты. Частный дом расположен в Антали…
€3,08 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Просторная Вилла в Калкане, Анталия, с Потрясающим Видом на Море. Вилла с 4 спальнями в Калк…
€636,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Город в Алании, Тепе Отдельностоящая вилла на продажу расп…
€1,35 млн
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Отдельные Дома с Панорамным Видом на Море и Город в Алании, Бекташ Современные дома располож…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Полностью Меблированная Отличная Вилла с Панорамным Видом Старинный особняк на продажу имеет…
€2,37 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Новые Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море в Центре Алании Новые виллы люкс-класса расп…
€3,48 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 677 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы на Продажу в Алании, Каргыджак с Частным Бассейном и Садом Виллы на продажу …
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы в Алании, Анталия, с Собственными Бассейнами и Садами Виллы расположены в Ка…
€750,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€890,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€790,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Роскошный Отдельный Дом в Спокойном Месте в Каргыджаке, Алания Роскошный дом расположен в ти…
€1,60 млн
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Современные Виллы с Видом на Море и Крепость в Джикджилли, Аланья Виллы на продажу расположе…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Дома с Видом на Море в Аланье Первоклассные дома расположены в Аланье, К…
€775,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Дома с Видом на Море в Аланье Первоклассные дома расположены в Аланье, К…
€675,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с Видом на Природу и Море в Роскошном Проекте в Каргыджаке, Аланья Отдельная…
€400,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yesiloez, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yesiloez, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Ультрароскошные Отдельные Виллы в Проекте в Ешильоз в Аланье Отдельные виллы расположены в р…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Каргыджаке, А…
€850,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€399,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€310,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Конаклы, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Отдельные Дома Рядом с Морем в Аланье, Конаклы Конаклы – жилой район в Аланье, известный сво…
€1,19 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Конаклы, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Отдельные Дома Рядом с Морем в Аланье, Конаклы Конаклы – жилой район в Аланье, известный сво…
€660,000
Вилла 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Роскошные Виллы для Уникального Образа Жизни в Тепе, Аланья Роскошные виллы находятся в Тепе…
€825,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Виллы с Удивительным Видом в Бекташе, Аланья, для Роскошной Жизни Роскошные виллы расположен…
€1,75 млн

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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