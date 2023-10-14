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Виллы в Erdemli, Турция

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8 объектов найдено
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Представляем проект вилл для постоянного проживания и отдыха в Мерсине. Проект находится в р…
€156,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с садом, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с садом, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Этаж 2
Представляем проект вилл для постоянного проживания большой семьи в Мерсине. Вилла 4+1 наход…
€365,000
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 536 м²
Этаж 4
Представляем ультрасовременную виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+2 нах…
€1,23 млн
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Erdemli, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Этаж 3
Представляем виллу "мечту" для постоянного проживания большой семьи. Вилла 6+1 находится в ц…
€698,500
Вилла 4 комнаты с парковкой, с зоной для барбекю в Erdemli, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с зоной для барбекю
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию двухэтажную виллу в центральном районе Енишехир. Вилла планиров…
€480,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3
Мечтаете о собственном доме в Мерсине? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в цент…
€442,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3
Мечтаете о собственном доме у моря? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в централ…
€288,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 3
Выбираете отдельностоящий дом на берегу Средиземного моря? Тогда обратите внимание на данное…
€445,500

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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