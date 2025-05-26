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Виллы в Кумлудже, Турция

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1 объект найдено
Вилла в Кумлуджа, Турция
Вилла
Кумлуджа, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Представляем Вашему вниманию комплекс частных вилл, расположенный ВСЕГО в 200 метрах от Сред…
$1,03 млн
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