Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Silifke
  5. Виллы

Виллы в Silifke, Турция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Silifke, Турция
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
€158,000

Параметры недвижимости в Silifke, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти