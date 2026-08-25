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Виллы в Газипаше, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Газипаша, Турция
Вилла 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 4+1Этаж: 1, , 220m², €225,000
$258 904
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Вилла 4 комнаты в Газипаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная вилла с 3 спальнями, расположенная в спокойном регионе Газипаша, предлагает 2…
$656 873
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Вилла 4 комнаты в Газипаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. ВА…
$649 970
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 5 комнат в Газипаша, Турция
Вилла 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/23
Для гражданства Что вы получаете: Уникальный проект посреди оливковой рощи с панорамным вид…
$712 167
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