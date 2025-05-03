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Виллы с садом в Средиземноморском регионе, Турция

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34
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28
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91 объект найдено
Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1
Проект Вилл территориально расположен в центральном районе  Мерсина - Енишехир.  В проекте ш…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Что вы получаете: Виллы класс…
$1,22 млн
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Вилла 5 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Коттеджный городок премиум кл…
$667,656
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
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Вилла 5 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла 4+1 с авторским дизайном в районе Дошеме…
$751,113
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Этаж 1
Виллы  в пейзажном районе Бекташ на этапе строительства - отличная инвестиция! Какие плюсы? …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилых вилл в районе Каргыджак. Каждая вилла обладает шикарными…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$612,018
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$691,024
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс с панорамны…
$2,11 млн
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
В районе Тепе полным ходом идет строительство комплекса, состоящего из 9 отдельностоящих вил…
Цена по запросу
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Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Добро пожаловать в жемчужину Алании — уникальную виллу с панорамным видом на море, замок и в…
$1,81 млн
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Hayat
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1
Представляем вам   проект  вилл в центре Алании, на возвышенности в районе Тепе. Четыре отде…
Цена по запросу
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 349 м²
Шикарная вилла от застройщика на берегу моря в районе Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый …
$1,24 млн
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Hayat
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Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
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AxA property®
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Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 238 м²
Первоклассные виллы от застройщика в Каргыджак, Алания Наша компания Hayat Estate рада предс…
$1,29 млн
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Hayat
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Вилла в Махмутлар, Турция
Вилла
Махмутлар, Турция
Площадь 274 м²
Виллы класса люкс на продажу  у моря в Махмутларе На прожаду имеется 4 виллы, каждая вилла и…
$490,746
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Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла 1 комната в Аланья, Турция
Вилла 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
GOLDCİTY Fully Renovated Sea-View Villa in a Luxury Complex This stunning 3+1 villa, s…
$325,578
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Этаж 2
Вилла планировки 3+1 находитсяв районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей площадью550м2имеет пл…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в Каргыджаке на территории 2720м2 и состоит из пяти 2х этажных вилл с со…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 4
Внимание! Комплекс вилл  в ультрасовременном проекте  в востребованном районе Оба. Проект со…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этаж 1/12
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитный комплекс вилл с перед…
$945,846
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Вилла 1 комната в Каргыджак, Турция
Вилла 1 комната
Каргыджак, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Located in the heart of Kargıcak Alanya Damla Sitesi in Alanya, this stunning 3+1 twin villa…
$332,929
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1
Для тех, кто ценит уединение и спокойствие, но в то же время для вас важна близость городско…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Виллы 2+1 и 4+1 в тихом, престижном районе Алания, Бекташ. О строительств…
$879,081
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Просторные виллы и апартаменты премиум класса с панорамным видом на море в…
$723,294
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиального сегмента в…
$1,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 2/9
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс в районе Де…
$645,401
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию современную новую двухэтажную виллу с потрясающим панорамным ви…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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