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Продажа новостроек в Мармарис

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Мармарис, Турция
от
€688,251
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Море - 1,5 км Аэропорт Даламан - 113 км Центр Мармариса - 18 км
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